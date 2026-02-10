Німеччина готується до великої війни: Берлін терміново скуповує дрони та змінює армію

Німецький військовий / © Reuters

Німеччина більше не розглядає війну з Росією як гіпотетичний сценарій далекого майбутнього. Берлін переходить до підготовки армії та тилу, виділяючи сотні мільйонів євро на новітню зброю та змінюючи законодавство під потреби воєнного часу.

ТСН.ua зібрали подробиці та проаналізували ситуацію.

Міноборони ФРН ініціювало термінову закупівлю тисяч дронів-камікадзе зі штучним інтелектом, а генерали відкрито говорять про необхідність готувати суспільство до масових втрат і диверсій. Про це повідомляє Der Spiegel.

Дрони, що «бачать» крізь РЕБ: деталі контракту на 536 млн євро

Відомство вже подало до бюджетного комітету Бундестагу запит на схвалення контракту вартістю 536 мільйонів євро. Йдеться про закупівлю баражуючих боєприпасів у німецьких технологічних компаній Helsing та Stark Defence.

Головна вимога до нової зброї — здатність працювати в умовах жорсткої протидії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Дрони оснащені системами штучного інтелекту, що дозволяє їм автономно розпізнавати цілі та атакувати їх навіть за відсутності зв’язку з оператором.

Бундесвер отримає дві специфічні моделі:

Virtus (від Stark Defence): важкий дрон вертикального зльоту, який не потребує катапульти. Він несе 5-кілограмовий кумулятивний заряд, здатний пробивати понад 80 см броньованої сталі . Це робить його ефективним проти будь-яких сучасних танків РФ.

HX-2 (від Helsing): компактний дрон-камікадзе, що запускається з катапульти. Ця модель вже пройшла «бойове хрещення» в Україні, де підтвердила свою ефективність проти російської техніки.

Пріоритетним отримувачем стане 45-та танкова бригада Бундесверу, яку зараз розгортають у Литві. Саме цей підрозділ має стати першим рубежем оборони НАТО у разі агресії Кремля.

Яким може бути апокаліптичний прогноз

Поки політики займаються закупівлями, військові малюють похмурі сценарії можливого конфлікту. Генерал-лейтенант Геральд Функе, очільник командування логістичного забезпечення, заявив, що пряме зіткнення з Росією може статися вже через 2-3 роки.

За його словами, у разі війни Німеччина перетвориться на головний логістичний хаб Альянсу, через який перекидатимуть війська на Схід. Це зробить німецькі міста, порти та залізницю головними цілями для російських ракет та диверсантів.

Особливе занепокоєння викликає медична система. Генерал попередив, що у разі повномасштабних бойових дій німецькі лікарні повинні бути готові приймати до тисячі тяжкопоранених щодня.

«Це загрожує переповненням лікарень у масштабах, порівнянних із найважчими періодами пандемії COVID-19, але з іншим характером травм», — наголошують військові.

Як Німеччина готується до можливої війни

Аби підготувати країну, Бундесрат схвалив законопроект, який фактично відновлює елементи системи «тотальної оборони» часів Холодної війни. Нові правила діятимуть до 2030 року і передбачають:

Спрощену процедуру закупівель не лише для армії, а й для цивільних потреб (медицина, будівництво бункерів та казарм).

Скасування тендерів для критично важливих оборонних угод.

Можливість реквізиції цивільного транспорту та залучення приватних компаній до ремонту техніки.

Канцлер Фрідріх Мерц підкреслив: мета цих змін — зробити Бундесвер «найсильнішою конвенційною армією Європи».

Шпигунські війни вже почалися

Загроза не є теоретичною. Німецька розвідка повідомляє про систематичні польоти невідомих дронів над полігонами у землі Тюрингія, де навчаються українські військові, та над ключовими логістичними маршрутами.

Спецслужби підозрюють, що ці дрони запускають агенти ГРУ з цивільних суден у Північному та Балтійському морях. Мета — розвідка шляхів постачання зброї Україні та підготовка до майбутніх диверсій.

Чому дрони не збивають

У Німеччині існують суттєві законодавчі обмеження щодо протидії безпілотникам у повітряному просторі країни. Згідно з чинною конституцією, Бундесвер не може залучатися до забезпечення внутрішньої безпеки, що фактично позбавляє державу можливості збивати ворожі дрони поза межами військових об’єктів. Ці норми були закладені після Другої світової війни з метою запобігання зловживанню військовою силою всередині країни.

Про це в інтерв’ю Politico заявив голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп, що в умовах гібридних загроз, зокрема регулярних польотів безпілотників, такі обмеження роблять Німеччину вразливою. За його словами, інциденти з дронами не визнаються повноцінною воєнною агресією, тому армія має право діяти лише поблизу своїх баз.

Водночас німецька поліція не має необхідних технічних засобів для нейтралізації безпілотників, ані на федеральному, ані на земельному рівнях.

Чи вірять німці у війну з Росією

Нагадаємо, соціологія показує, що німці починають усвідомлювати небезпеку. Згідно з опитуванням Insa, 52% громадян бояться нападу Росії, а 62% побоюються агресії проти інших країн НАТО.

При цьому віра в захист Альянсу тане: майже половина опитаних (49%) вважають НАТО занадто слабким для відсічі РФ. Парадоксально, але попри страх, населення не поспішає готуватися особисто: лише 39% німців мають вдома «тривожні валізи» або запаси продуктів на випадок кризи.

Ситуацію ускладнює кадровий голод у Бундесвері. Для виконання нових планів оборони НАТО німецькій армії потрібно додатково залучити майже 100 000 військових (резервістів та контрактників), що наразі виглядає складним завданням.

До слова, у Польщі з 2026 року планують створити резерв високої готовності, який у разі загрози дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових. Ініціатива передбачає добровільну та оплачувану участь резервістів, які проходитимуть регулярні навчання.

За планом Міноборони Польщі, основу війська становитимуть близько 300 тисяч професійних військових і бійців територіальної оборони, ще до 200 тисяч — резервісти різних категорій. До служби залучатимуть як чоловіків, так і жінок.

Очікується, що вже у 2026 році підготовку пройдуть близько 40 тисяч резервістів, а завдяки програмам оборонної освіти для молоді загальна кількість громадян, охоплених військовою підготовкою, може перевищити 300 тисяч осіб.