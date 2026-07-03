Німеччина готується до нападу: Пісторіус розповів про власні запаси та до чого тут Україна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / © Getty Images

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Німеччина готується до ймовірного нападу, а урядовці вже роблять персональні харчові резерви на випадок початку бойових дій.

Про власну готовність до надзвичайних ситуацій розповів міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв’ю виданню Der Spiegel.

Очільник німецького оборонного відомства зізнався, що разом із дружиною заздалегідь подбав про запаси продовольства та питної води, яких родині без проблем вистачить на кілька днів автономного проживання.

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«Ми з дружиною без проблем змогли б забезпечувати себе їжею кілька днів. Насамперед ми подбали про достатній запас води», — розповів він журналістам.

Пісторіус підкреслив, що його попередні публічні заклики до населення бути готовими до війни мали на меті розворушити суспільство та змусити громадян усвідомити реальність сучасних загроз. За його словами, зараз Бундесвер готується до оборонної війни, зокрема впроваджує технології безпілотників і переймає бойовий досвід України, щоб ніхто не наважився напасти на країну.

Окрім цього, посадовець зауважив, що російська агресія проти України, ймовірно, увійшла у свою вирішальну фазу. Через це Німеччина готує близько 12 мільярдів євро, які стануть внеском країни в межах масштабного пакету допомоги від НАТО загальною вартістю 40 мільярдів євро.

Ймовірний напад РФ на країни НАТО — що відомо

США поінформували Варшаву про підготовку Кремлем провокацій проти Польщі, які можуть реалізуватися у формі ракетних ударів, атак дронів на інфраструктуру чи навіть наземного прориву кордону. За даними джерел, інцидент очікується вже найближчими місяцями, а його метою може бути примус Польщі до активації систем ППО або створення прикордонного конфлікту за участі російських або білоруських військових.

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Окрім того Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400000 осіб на випадок нападу Росії. Країни Балтії вже давно попереджають своїх партнерів по НАТО про потенційну російську агресію. Усе через нещодавні кібератаки, дезінформаційні кампанії та порушення їхнього повітряного простору російськими винищувачами й безпілотниками.

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