Німеччина готується до війни з РФ: нова доктрина Бундесверу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / © Associated Press

У Німеччині представили нову комплексну концепцію військової оборони країни за нових безпекових умов.

Про це пишуть Europa Press і DW.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про загрозу з боку Росії під керівництвом диктатора Путіна.

Німеччина прагне створити «найсильнішу армію в Європі» перед обличчям військової загрози з боку Росії. Уряд Німеччини у своїй першій військовій стратегії, яка включає аналіз можливостей Бундесверу, а також його організації, структури та чисельності, поставив собі за мету створити «найсильнішу армію в Європі».

Голова загроза — Росія

Берлін у своїй стратегії вважає Росію головною загрозою безпеці Німеччини, посилаючись на війну в Україні та процес її переозброєння.

«Росія шляхом переозброєння готується до військового протистояння з НАТО і розглядає застосування військової сили як законний інструмент просування своїх інтересів», — зазначив міністр.

Згідно з представленою концепцією, щонайменше 460 тисяч німецьких солдатів разом із союзниками мають бути здатні протистояти можливій агресії з боку РФ.

У документі, який не був оприлюднений через його конфіденційність, позиція Москви щодо Заходу описується як «фундаментально ворожа», а її тлумачення країн, що вступають до НАТО, — як «оточення».

Зазначається, що вже зараз Москва проводить проти країн НАТО гібридні операції, зокрема проти Німеччини.

За словами Пісторіуса, шпигунство, диверсії, кібератаки та дезінформаційні кампанії перестали бути винятком і стали постійною загрозою. Протидія їм перетворилася на постійне завдання.

Раніше ми писали, що у Німеччині пропонують підвищити граничний вік резервістів до 70 років, щоб зміцнити обороноздатність країни.

Також військові експерти й аналітики попереджають, що Кремль готує ґрунт для можливого нападу на НАТО. Тому під загрозою опинилися не лише країни Балтії, а й стратегічні об’єкти Німеччини та Великої Британії.