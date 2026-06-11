Німеччина готується воювати з Росією: генерал Бундесверу назвав рік нападу

Дедлайн — 2029 рік: у Німеччині попередили, що РФ здатна атакувати НАТО попри колосальні втрати в Україні / © Getty Images

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Німеччина повинна підготуватися до нападу Росії до 2029 року або навіть раніше.

Про це заявив командувач Сухопутними силами Бундесверу, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг у коментарі Politico.

«Ми повинні бути готові… Ми повинні бути готові до бою. 2029 рік — це не німецькі терміни. Це розвідувальні дані, узгоджені з НАТО. Усі 32 партнери Альянсу погоджуються, що Росія може мати можливість вторгнутися до країни-партнера НАТО у 2029 році», — заявив генерал-лейтенант.

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Але він попередив, що Росія може вжити заходів і раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває вже п’ятий рік, а Київ заявляє, що Москва зазнала понад 1,3 мільйона жертв, а також втратила величезну кількість техніки.

Коментарі Фройдінга прозвучали на тлі попереджень європейських представників оборонного відомства, що Росія може відновити достатню військову потужність протягом наступних кількох років, щоб становити пряму загрозу для території НАТО, незважаючи на втрати в Україні. Для фахівців з оборонного планування 2029 рік став скороченням для моменту, коли Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі.

Зауваження генерала підкреслюють занепокоєння тим, що Москва може випробувати Альянс, поки Європа все ще поспішає переозброїтися.

Ця терміновість також формує дебати в Німеччині щодо закупівель зброї та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг сказав, що Берлін вже «багато зробив» для прискорення закупівель, а промисловість наростила свої виробничі потужності.

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Однак він застеріг, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких можуть зайняти роки.

«Швидкість зараз має вирішальне значення. Ми, як німецька армія, повинні щодня вдосконалювати наші можливості для „битви сьогодні ввечері“, — сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до сил високої готовності, призначених для стримування потенційної російської агресії», — підсумував командувач Сухопутними силами Бундесверу.

Раніше ми писали, що Росія різко нарощує сили за 30 км від Норвегії.

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