Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Німеччина виступила з ініціативою обмежувати доступ до коштів бюджету Європейського Союзу для держав, які відмовляються долучатися до підтримки України.

Про це повідомляє Le Monde.

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Ідеться про кредит загальним обсягом 45 млрд євро. Із цієї суми 25 млрд євро планують спрямувати на військову допомогу Україні, ще 20 млрд євро — на підтримку українського бюджету. Мерц хоче пов’язати участь держав-членів у фінансуванні цього пакета з їхнім доступом до коштів наступного семирічного бюджету Євросоюзу.

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Свою позицію німецький канцлер виклав в офіційному листі до голови Європейської ради Антоніу Кошти. Документ надіслали в понеділок, 9 листопада, за кілька днів до запланованих на 12–13 листопада зустрічей у Дубліні — засідань Європейської політичної спільноти та неформальної зустрічі Європейської ради. Підтримка України має стати однією з головних тем цих переговорів.

У листі Мерц фактично пригрозив заблокувати затвердження багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, якщо всі держави-члени не погодяться брати участь у наданні допомоги Україні. Наразі переговори щодо нового бюджету тривають. Ініціативу Берліна підтримали Нідерланди та Литва.

«Підтримка України — це питання нашої неподільної європейської безпеки, а отже, і тягар цієї підтримки має бути розподілений між усіма нами», — заявив канцлер.

Водночас проти такої пропозиції виступають Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія. Попри це, Німеччина та низка інших країн наполягають, що їхня участь у фінансуванні України має бути умовою досягнення ширшої бюджетної домовленості.

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Мерц наголосив, що відповідальність за підтримку Києва повинні нести всі члени Євросоюзу.

«На мій погляд, існує зв’язок між нашою підтримкою України та європейським бюджетом. До складу Європейського Союзу входять 27 держав-членів, а не 23 чи 24», — зазначив він.

Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія належать до країн, які отримують із бюджету ЄС більше коштів, ніж перераховують до нього. Саме тому нинішня суперечка демонструє розбіжності між державами, які є чистими донорами бюджету, та тими, що виступають його чистими отримувачами.

До першої групи належать, зокрема, Німеччина, Швеція, Нідерланди та Фінляндія. Вони роблять більші внески до спільної скарбниці Євросоюзу, ніж отримують із неї, тоді як інші держави мають протилежний баланс.

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Раніше повідомлялося, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав регіони, де Москва посилює напруженість, та виступив із жорстким попередженням Кремлю.

Ми раніше інформували, що кандидатка у президенти Франції, лідерка ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, відома своїми антиукраїськими поглядами, назвала три варіанти завершення війни в Україні.

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