Німеччина зацікавлена в поверненні сирійських біженців на батьківщину. Це питання стало одним із головних під час зустрічі канцлера ФРН Фрідріха Мерца з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Про це повідомляє Reuters.

Візит сирійського лідера до Берліна супроводжувався посиленими заходами безпеки — урядовий квартал навколо канцелярії був частково перекритий. Аль-Шараа прийняли не лише канцлер Мерц, а й президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Водночас сам приїзд сирійського політика викликав неоднозначну реакцію. Найтиражніший німецький таблоїд Bild назвав його «найбільш суперечливим державним візитом року» та повідомив, що аль-Шараа зупинився у п’ятизірковому готелі в Берліні. За інформацією видання, під час його прибуття прихильники зустрічали його вигуками «Аллаху Акбар».

Ахмеда аль-Шараа звинувачують у серйозних порушеннях прав людини ще до повалення режиму Башара Асада, а також у деяких випадках і після цього.

43-річний аль-Шараа раніше очолював угруповання Фронт ан-Нусра, яке було пов’язане з терористичною мережею Аль-Каїда. Попри це, представники німецького уряду останніми днями наголошують, що нинішній сирійський лідер є важливим партнером у врегулюванні ситуації в країні.

За підсумками переговорів Берлін і Дамаск домовилися спільно працювати над поверненням сирійців додому. Під час пресконференції Мерц заявив, що громадяни Сирії мають відігравати ключову роль у відбудові своєї держави.

За його словами, для цього створять «спільну робочу групу», а німецька делегація найближчими днями вирушить до Сирії.

Окремо канцлер заявив, що хотів би, аби протягом найближчих трьох років до Сирії повернулося 80% сирійців, які наразі перебувають у Німеччині.

Мерц також зазначив, що більш ніж через рік після падіння режиму Асада та завершення громадянської війни ситуація в Сирії «суттєво покращилася». За його словами, всі, хто більше не має права залишатися в Німеччині, повинні повернутися додому.

Передусім, як наголосив канцлер, це стосується тих, хто «зловживає нашою гостинністю» і не дотримується німецьких законів.

