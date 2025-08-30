- Дата публікації
Німеччина може повернути обов'язкову військову службу, зокрема для жінок
Через загрозу РФ Німеччина розглядає повернення призову на військову службу.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц не виключає, що у Німеччині можуть запровадити обов’язкову військову службу, в тому числі і для жінок.
Про це повідомляє Spiegel.
За його словами, якщо нова модель добровільної військової служби буде недостатньою, тоді доведеться запропонувати механізм повернення до обов’язкової військової служби.
«Це буде нелегко. Наприклад, конституція не дозволяє призивати жінок на військову службу. Ми насправді повинні це зробити», — наголосив канцлер ФРН.
Призупинення призову у 2011 році Мерц назвав помилкою. Ві виправдав розширення добровільної військової служби російською загрозою.
«Президент Росії Володимир Путін націлений не лише на Україну. Він хоче відновити старий Радянський Союз. І це (російська загроза — Ред.) включає частину нашої країни», — сказав Мерц.
Також він висловив скептицизм щодо можливості відновлення діалогу з Путіним найближчим часом.
«Протягом багатьох років ми матимемо справу з агресивним російським авторитарним режимом, який не зацікавлений у поверненні до порядку, заснованого на правилах», — сказав канцлер Німеччини.
Раніше Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина вже перебуває у конфлікті з Росією.