Німеччина найближчим часом почне перекидати війська до Гренландії

Бундесвер / © Архів

Німеччина вже найближчими днями може розпочати перекидання військових до Гренландії для посилення оборони острова на тлі зазіхань президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bild з посиланням на кілька поінформованих джерел.

За даними видання, вже 15 січня може стартувати операція з направлення до Гренландії передової групи Бундесверу. Йдеться про розвідувальний підрозділ, який має оцінити ситуацію та підготувати подальше розгортання сил.

Водночас спікер Федерального міністерства оборони Німеччини заявив, що наразі не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

У матеріалі зазначається, що Данія вже оголосила про суттєве посилення своєї військової присутності на острові, а також очікує аналогічних кроків від інших європейських країн НАТО.

Формально розширення присутності в Гренландії відбувається під егідою Альянсу, однак, за інформацією Bild, реальну координацію операції здійснює Копенгаген, а не структури НАТО. Причиною називають недовіру до США — операція проводиться без американської участі.

«У Німеччині до процесу залучені Міністерство оборони та, у провідній ролі, Відомство федерального канцлера. Окрім навчальної місії для гірських військ, основними кандидатами на участь є військово-морські та військово-повітряні сили», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Данії заявив про розширення військової присутності в Гренландії.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп звернувся до НАТО щодо Гренландії. Він закликав Данію «негайно забиратися» з острова.