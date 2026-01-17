Німеччина не пустила до Балтійського моря танкер “тіньового флоту” РФ: що відомо про судно-привид

Танкер «тіньового флоту» РФ на пустили до Балтійського моря / © скриншот з відео

Загадковий нафтовий танкер, який у морських базах даних значиться як такий, що «ніколи не існував», здійснив різкий розворот, наближаючись до німецьких вод. Це судно має всі ознаки «тіньового флоту» Росії та могло брати участь у незаконному транспортуванні російської нафти.

Про інцидент повідомляє Bloomberg.

Що сталося

Судно під назвою Arcusat класу Aframax проходило вузькою протокою між Данією та Швецією, сигналізуючи, що його пунктом призначення є Фінська затока (тобто порти Росії). Проте на початку тижня воно раптово розвернулося і тепер пливе на північ, у бік російського арктичного узбережжя.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що саме влада Німеччини змусила корабель змінити курс. Федеральна поліція ФРН відмовилася коментувати інцидент через «продовження розслідування».

Якщо інцидент підтвердиться офіційно, це стане першим випадком, коли європейська країна фізично не пустила судно «тіньового флоту» до Балтійського моря. Це серйозна загроза для Москви, яка використовує старі танкери для обходу нафтових санкцій.

Корабель-привид

Судно Arcusat викликало підозри у брокерів та трейдерів своєю «біографією», яка більше схожа на фальсифікацію:

Його не існує: У відкритій базі Equasis судно має статус «never existed» (ніколи не існувало). Інша база IMO також не знаходить корабля з таким ідентифікаційним номером.

Дивний власник: Власником і менеджером вказана компанія Sempre Shipping Ltd., зареєстрована на Сейшельських островах за адресою, яку використовують підсанкційні організації США.

Сумнівне походження: Нібито судно було збудоване на китайській верфі Linhai Huajie минулого року. Але ця верф будує кораблі до 50 000 тонн, тоді як Arcusat належить до класу Aframax і має водозміщення щонайменше 80 000 тонн.

Фактично, під виглядом нового судна може ховатися старий, аварійний танкер із підробленими документами, який намагався вивезти російську нафту. Цього разу європейський «кордон» для нього виявився закритим.

Нагадаємо, США захопили п’ятий танкер, що входив до тіньового флоту РФ. Сполучені Штати продовжують морську блокаду Венесуели та перехоплюють судна, що намагаються вивезти нафту в обхід санкцій.