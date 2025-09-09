Німеччина передасть Україні нові системи ППО: коли прибудуть

Українська система ППО / © УНІАН

Німеччина надасть Україні нові системи протиповітряної оборони для захисту від безпілотників.

Про це заявив голова оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю ZDF.

Йдеться про передачу сучасних мобільних зенітних комплексів Skyranger, які спеціально розроблені для боротьби з дронами. Ця зенітна установка може монтуватися на шасі танків Leopard і здатна знищувати всі безпілотні літальні апарати в радіусі 4×4 км.

Підписання контракту на постачання має відбутися цього тижня в Лондоні, а перші комплекси Україна отримає до кінця 2025 року.

Нагадаємо, Україна робить рішучі кроки до посилення захисту свого неба. Серед головних пріоритетів — створення надійного «повітряного щита» та налагодження власного виробництва систем протиповітряної оборони.

Також США прискорюють розробку та виробництво нових недорогих крилатих ракет великої дальності ERAM, які дозволять Україні вражати цілі глибоко в тилу ворога.

Нова ракета ERAM була розроблена всього за 14 місяців від моменту оголошення конкурсу. Це стало можливим завдяки новій організації, створеній ВПС США, яка має бюджет у $225 млн і прискорений процес закупівель.