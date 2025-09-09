- Дата публікації
Німеччина передасть Україні нові системи ППО: коли прибудуть
Німеччина передасть Україні нові системи протиповітряної оборони для захисту від дронів
Німеччина надасть Україні нові системи протиповітряної оборони для захисту від безпілотників.
Про це заявив голова оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю ZDF.
Йдеться про передачу сучасних мобільних зенітних комплексів Skyranger, які спеціально розроблені для боротьби з дронами. Ця зенітна установка може монтуватися на шасі танків Leopard і здатна знищувати всі безпілотні літальні апарати в радіусі 4×4 км.
Підписання контракту на постачання має відбутися цього тижня в Лондоні, а перші комплекси Україна отримає до кінця 2025 року.
Нагадаємо, Україна робить рішучі кроки до посилення захисту свого неба. Серед головних пріоритетів — створення надійного «повітряного щита» та налагодження власного виробництва систем протиповітряної оборони.
Також США прискорюють розробку та виробництво нових недорогих крилатих ракет великої дальності ERAM, які дозволять Україні вражати цілі глибоко в тилу ворога.
Нова ракета ERAM була розроблена всього за 14 місяців від моменту оголошення конкурсу. Це стало можливим завдяки новій організації, створеній ВПС США, яка має бюджет у $225 млн і прискорений процес закупівель.