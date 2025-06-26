Німеччина планує повернути призов до армії: до чого готуються у країні

Армія Німеччини / © Associated Press

Уряд Німеччини готується до можливого повернення обов’язкової військової служби. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що країна потребує щонайменше 60 тисяч новобранців та 200 тисяч резервістів. Якщо добровольців буде недостатньо, призов може стати примусовим.

Про це повідомило видання il Fatto Quotidiano.

Попри зусилля уряду — кампанії в соцмережах, випробувальні табори, національний день ветеранів — нестача кадрів залишається проблемою. 2024 року кількість охочих служити зросла на 19%, однак до лав армії вступили далеко не всі: частина кандидатів не відповідає вимогам, інші відмовляються вже після початку служби. Загалом за рік чисельність Бундесверу скоротилася на 350 осіб.

Новий закон передбачає анкетування 18-річних юнаків щодо їхньої готовності до служби. Дівчата зможуть заповнювати анкету добровільно. Якщо кількість місць у казармах перевищить число охочих, держава залишає за собою право повернути обов’язковий призов.

Законопроєкт підтримують більшість політичних сил — ХДС, ХСС і навіть частина СДПН. Натомість Ліва партія виступає проти. Питання можуть обговорити вже наступними вихідними — під час партійного з’їзду СДПН, на якому розглядатимуть понад 300 нових ініціатив.

У бюджеті на найближчі роки уряд передбачив збільшення витрат на оборону з 95 до 162 мільярдів євро. До 2029 року Німеччина планує витрачати 3,5% ВВП на військові витрати, а ще 1,5% — на захист критичної інфраструктури. Канцлер Фрідріх Мерц наголосив, що це не жест на адресу США, а відповідь на агресивну політику Росії, яка загрожує безпеці всієї Європи.

Нагадаємо, Німеччина прискорює плани з розширення та модернізації своєї мережі бомбосховищ та укриттів. За словами Ральфа Тіслера, очільника Федерального управління цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих (BBK), країна має бути готова до можливого нападу з боку Росії протягом наступних чотирьох років.