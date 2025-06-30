Німеччина розпочинає військове патрулювання Арктики на тлі загрози від РФ / © Міноборони Росії

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Німеччина розпочинає військове патрулювання Арктики на тлі загрози від РФ. Тож уже 2025 року ФРН продемонструє свою присутність у Північній Атлантиці та Арктиці.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив під час пресконференції в Данії, передає агентство AFP.

Міністр оборони оголосив про відправлення до кінця 2025-го військового судна для патрулювання арктичних вод, назвавши це реакцією на військове нарощування в регіоні з боку Росії.

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За словами Пісторіуса, Росія мілітаризує Арктику, зокрема шляхом посилення активності російських підводних човнів.

«Уже цього року Німеччина продемонструє свою присутність у Північній Атлантиці та Арктиці», — повідомив він.

«Атлантичний ведмідь»: як саме відбуватиметься патрулювання Арктики

Очільник Міноборони заявив, що німецьке допоміжне військове судно цього року вирушить з Ісландії до Гренландії, а згодом — до Канади в межах операції під назвою «Атлантичний ведмідь».

«За маршрутом ми проведемо навчання з нашими союзниками в регіоні, і ми запланували перше входження німецького військового корабля до Нуука у Гренландії», — заявив Пісторіус.

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Під час канадських арктичних навчань, за словами міністра, Німеччина також розгорне в регіоні «морські патрульні літаки, підводні човни та фрегати».

Увага до безпекової ситуації в Арктиці загострилася після того, як президент США Дональд Трамп заявив про наміри взяти під контроль данську автономну територію Гренландію.

Нагадаємо, Німеччина ще від 2024 року заявляла про необхідність збільшити присутність в Арктиці на тлі загрози безпеці з боку Росії.

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