- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1587
- Час на прочитання
- 2 хв
Німеччина починає повне військове патрулювання Арктики — що загрожує
Міністр оборони Німеччини оголосив про відправлення до кінця 2025 року військового судна для патрулювання арктичних вод.
Німеччина розпочинає військове патрулювання Арктики на тлі загрози від РФ. Тож уже 2025 року ФРН продемонструє свою присутність у Північній Атлантиці та Арктиці.
Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив під час пресконференції в Данії, передає агентство AFP.
Міністр оборони оголосив про відправлення до кінця 2025-го військового судна для патрулювання арктичних вод, назвавши це реакцією на військове нарощування в регіоні з боку Росії.
За словами Пісторіуса, Росія мілітаризує Арктику, зокрема шляхом посилення активності російських підводних човнів.
«Уже цього року Німеччина продемонструє свою присутність у Північній Атлантиці та Арктиці», — повідомив він.
«Атлантичний ведмідь»: як саме відбуватиметься патрулювання Арктики
Очільник Міноборони заявив, що німецьке допоміжне військове судно цього року вирушить з Ісландії до Гренландії, а згодом — до Канади в межах операції під назвою «Атлантичний ведмідь».
«За маршрутом ми проведемо навчання з нашими союзниками в регіоні, і ми запланували перше входження німецького військового корабля до Нуука у Гренландії», — заявив Пісторіус.
Під час канадських арктичних навчань, за словами міністра, Німеччина також розгорне в регіоні «морські патрульні літаки, підводні човни та фрегати».
Увага до безпекової ситуації в Арктиці загострилася після того, як президент США Дональд Трамп заявив про наміри взяти під контроль данську автономну територію Гренландію.
Нагадаємо, Німеччина ще від 2024 року заявляла про необхідність збільшити присутність в Арктиці на тлі загрози безпеці з боку Росії.