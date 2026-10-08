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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Німеччина подовжила тимчасовий захист для українців, але є нюанс: що відомо

Тимчасовий захист для українців у Німеччині подовжили до 2028 року.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Німеччина

Німеччина / © Pexels

Німеччина офіційно подовжила термін дії тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року.

Відповідний документ оприлюднили в урядовому віснику країни Bundesgesetzblatt.

Тимчасовий захист у Німеччині — що відомо

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини внесло відповідні зміни до постанови про перехідний порядок перебування українців.

Водночас у постанові передбачено окремий виняток. Він стосується тих українців, які в’їжджатимуть до Німеччини від 9 жовтня 2026 року та за українським законодавством належать до категорії військовозобов’язаних.

Оновлена постанова набуде чинності наступного дня після її офіційного оприлюднення.

Тимчасовий захист для українців в ЄС — останні новини

Нагадаємо, у липні цього року Рада ЄС вирішила подовжити застосування тимчасового захисту до 4 березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для військовозобов’язаних чоловіків-українців.

Також у жовтні українцям у Польщі варто перевірити свій статус PESEL, право на 800+, документи для поїздок через кордон і нові податкові правила для підприємців.

Раніше Литва подовжила тимчасовий захист для осіб, які втекли від війни з України, ще на понад один рік — до 4 березня 2028 року. Проте це не стосується військовозобов’язаних українських чоловіків.

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