ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
583
Час на прочитання
1 хв

Німеччина посилює захист від дронів: Мюнхенський аеропорт розгортає лазерну зброю

Поліція Мюнхена встановила лазери для боротьби з дронами, а аеропорт готує 3000 розкладачок для пасажирів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Лазери для боротьби з дронами

Лазери для боротьби з дронами / © Bild

Поліція Мюнхена розгорнула спеціальний автомобіль із лазерною установкою біля однієї зі злітно-посадкових смуг аеропорту Мюнхена. Пристрій здатен визначати відстань до безпілотників і нейтралізувати їх, реагуючи на загрозу з повітря. Цей крок став відповіддю на нещодавній інцидент, пов’язаний із дронами, що порушили роботу аеропорту.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Для забезпечення комфорту пасажирів у разі надзвичайних ситуацій аеропорт Мюнхена підготував 3000 розкладачок, надувні матраци, ковдри, напої та легкі закуски.

“Деякі магазини, аптека та заклади громадського харчування працюватимуть цілодобово, щоб підтримати пасажирів”, – повідомив прес-секретар аеропорту Флоріан Штойєр.

Уряд Верхньої Баварії скликав штаб цивільної оборони для координації заходів безпеки. Хоча деталі реагування на загрозу дронів залишаються державною таємницею, оперативне командування Бундесверу підтвердило свою участь у боротьбі з безпілотниками спільно з Міністерством внутрішніх справ Баварії.

Розслідування інциденту проводить Центральне управління боротьби з екстремізмом та тероризмом при прокуратурі Мюнхена, що вказує на серйозність ситуації.

Раніше повідомлялося, що ввечері, 4 жовтня, в районі аеропорту Мюнхена були помічені невідомі дрони, в результаті чого летовище припиняло роботу.

Також ми інформували, що прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Седер закликав посилити протиповітряну оборону Німеччини та просить дозволити поліції збивати дрони.

Дата публікації
Кількість переглядів
583
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie