Німеччина посилює захист від дронів: Мюнхенський аеропорт розгортає лазерну зброю

Лазери для боротьби з дронами / © Bild

Поліція Мюнхена розгорнула спеціальний автомобіль із лазерною установкою біля однієї зі злітно-посадкових смуг аеропорту Мюнхена. Пристрій здатен визначати відстань до безпілотників і нейтралізувати їх, реагуючи на загрозу з повітря. Цей крок став відповіддю на нещодавній інцидент, пов’язаний із дронами, що порушили роботу аеропорту.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Для забезпечення комфорту пасажирів у разі надзвичайних ситуацій аеропорт Мюнхена підготував 3000 розкладачок, надувні матраци, ковдри, напої та легкі закуски.

“Деякі магазини, аптека та заклади громадського харчування працюватимуть цілодобово, щоб підтримати пасажирів”, – повідомив прес-секретар аеропорту Флоріан Штойєр.

Уряд Верхньої Баварії скликав штаб цивільної оборони для координації заходів безпеки. Хоча деталі реагування на загрозу дронів залишаються державною таємницею, оперативне командування Бундесверу підтвердило свою участь у боротьбі з безпілотниками спільно з Міністерством внутрішніх справ Баварії.

Розслідування інциденту проводить Центральне управління боротьби з екстремізмом та тероризмом при прокуратурі Мюнхена, що вказує на серйозність ситуації.

Раніше повідомлялося, що ввечері, 4 жовтня, в районі аеропорту Мюнхена були помічені невідомі дрони, в результаті чого летовище припиняло роботу.

Також ми інформували, що прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Седер закликав посилити протиповітряну оборону Німеччини та просить дозволити поліції збивати дрони.