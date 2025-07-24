Ракета Taurus

Реклама

Технічна перевірка крилатих ракет Taurus, яка повинна продовжити термін їх служби до 2045 року, зменшує шанси на те, що Німеччина зможе передати цю зброю Україні.

Таку думку висловив головний редактор видання Defense Express, військовий оглядач Олег Катков в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, за умовами контракту на проведення цієї перевірки необхідно виявити системи, які потребують заміни, і визначити, як саме їх можна оновити з урахуванням того, що виробництво цих ракет уже не ведеться, а також де знайти необхідні компоненти.

Реклама

Як наголосив Олег Катков, замовлення на розробку нових ракет Taurus Neo так і не було здійснено, тому їхня кількість в арсеналі німецької армії дуже обмежена.

«Про них говорять ще з 2023 року. І кожного разу повторюється одна й та сама інформація: Німеччина має їх дуже мало. Загальна кількість ракет оцінювалася приблизно у 600 одиниць, а Німеччина заявляла, що близько 500 залишилось. Водночас реальна кількість боєздатних ракет, за даними парламентського комітету Бундестагу з оборони станом на 2023 рік, була 150», — зазначив експерт.

Головний редактор Defense Express також нагадав, що у витоку розмови очільника Повітряних сил Німеччини зі своїм підлеглим, справжність якої було підтверджено, йшлося про можливість оперативно передати Україні всього 10-20 ракет Taurus, а в довгостроковій перспективі — можливо, дві партії по 50.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не виключає постачання Україні ракет Taurus. За його словами, це «було і залишається варіантом».

Реклама