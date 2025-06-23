Німеччина розглядає можливість повернення військового обов’язку: що про це відомо

Військовий призов у Німеччині / © AFP

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна готова повернути обов’язкову військову повинність, якщо добровільний набір до збройних сил не забезпечить достатньої кількості новобранців. Цей крок є частиною зусиль з посилення Бундесверу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Financial Time.

Пісторіус зазначив, що спочатку буде реалізована добровільна модель залучення молоді. Вона має на меті більш ніж подвоїти резервні сили. Проте, якщо добровольців буде недостатньо, Берлін не відмовиться від повернення до повної військової повинності. Відповідне положення буде включено до законопроекту, який представлять парламенту після літніх канікул.

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«Моя мета полягає в тому, щоб закон містив два положення», — пояснив міністр німецькому телеканалу ARD, маючи на увазі добровільний та обов’язковий варіанти. Останній буде активований, «якщо кількості буде недостатньо», що дозволить уникнути нового законодавчого процесу в умовах браку часу.

Мета — найсильніша армія в Європі та брак особового складу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне, щоб його країна мала «найсильнішу звичайну армію в Європі» та відігравала більшу роль у захисті континенту. Після перемоги на лютневих виборах, Мерц скасував суворі правила державного боргу, дозволивши необмежені запозичення на оборонні витрати. Це дозволяє реформувати давно занедбані збройні сили.

Попри вирішення фінансових питань, найбільшою проблемою залишається нестача особового складу. Високопоставлені чиновники оборони вважають, що чисельність збройних сил має зрости приблизно на 80 000 професійних солдатів протягом наступних 10 років. А кількість активних резервістів — з 60 000 до 200 000 до кінця десятиліття, щоб відповідати зобов’язанням перед НАТО.

Проблеми з резервістами та плани відновлення

Німеччина, яка скасувала обов’язкову військову службу у 2011 році, втратила зв’язок з багатьма колишніми призовниками, які могли б служити резервістами. Пісторіус назвав цю ситуацію «скандалом», оскільки вона унеможливлює виклик резервістів у разі надзвичайної ситуації.

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Німеччина працює над відновленням своїх резервів. Для цього 18-річних юнаків просять заповнити анкети щодо їхньої готовності проходити добровільну військову підготовку та приєднатися до резерву. Очікується, що за цією схемою спочатку буде прийматися 5000 осіб на рік.

Дискусії та подальші плани

Високопоставлені представники Християнських демократів критикують цей план, наполягаючи на негайному поверненні обов’язкового призову через поточні виклики безпеці в Європі. Проте, Пісторіус зауважив, що наразі військові не мають достатньо казарм та персоналу для навчання сотень тисяч призовників.

Міністр наполягає на добровільній моделі, натхненній шведською системою. Німеччина одночасно розбудовуватиме свої навчальні бази. І лише тоді, коли будуть вільні потужності, повернеться до обов’язкової військової служби.

Водночас, за словами Пісторіуса, Бундесвер прагне збільшити чисельність регулярної армії з приблизно 183 000 до 260 000 осіб до 2035 року, що є частиною цілей НАТО. Для цього планується покращити привабливість військової служби, оплату праці та інші умови.

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Раніше повідомлялося, Німеччина прискорює плани з розширення та модернізації своєї мережі бомбосховищ та укриттів. За словами Ральфа Тіслера, очільника Федерального управління цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих (BBK), країна має бути готова до можливого нападу з боку Росії протягом наступних чотирьох років.