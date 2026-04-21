Німеччина розширює армію через загрозу війни: воювати змусять навіть 70-річних

Армія Німеччини / © Associated Press

Реклама

У Німеччині обговорюють можливість підвищення граничного віку резервістів із 65 до 70 років. Ініціатива спрямована на посилення обороноздатності країни.

З такою пропозицією виступив новий президент Німецької асоціації резервістів Бастіан Ернст, передає Spiegel.

«Ми повинні підвищити вікову межу для резервістів із 65 до 70 років», — заявив він, наголосивши, що люди сьогодні довше зберігають фізичну форму.

Реклама

За його словами, не варто втрачати потенціал людей із життєвим і професійним досвідом, особливо на тлі дефіциту молоді.

На цьому тлі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має представити нову військову стратегію та оновлений план розвитку Бундесвер.

Документ визначатиме, як країна реагуватиме на сучасні загрози.

Окремо Ернст розкритикував чинний принцип добровільної участі резервістів у навчаннях. Наразі такі збори можливі лише за згодою як самих резервістів, так і їхніх роботодавців.

Реклама

Він вважає, що роботодавці не повинні мати права блокувати участь працівників у військових навчаннях, водночас самих резервістів примушувати не слід.

За планами, до 2035 року чисельність німецьких збройних сил має зрости щонайменше до 260 тисяч військових та 200 тисяч резервістів.

Водночас точна кількість резерву наразі невідома. За оцінками, у Бундесвері свого часу служили мільйони людей, але лише частина з них перебуває у списках готових до служби.

Очікується, що нова система військового обліку дозволить точніше визначити реальну кількість резервістів і їхній потенціал.

Реклама

Мілітаризація Європи — останні новини

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили можливість проведення спільних ядерних навчань у межах посилення європейської системи стримування. Сторони розглядають обмін інформацією та спільні тренування як частину співпраці у сфері безпеки.

Навесні цього року Макрон оголосив про перше від 1992 року розширення ядерного арсеналу країни. Рішення зумовлене необхідністю зберегти «руйнівну силу стримування» в умовах нестабільного світу. Президент наказав збільшити кількість боєголовок, проте заявив, що точні цифри та дані про арсенал відтепер будуть засекречені для уникнення спекуляцій.

Також Європейські країни активізували розробку резервного сценарію на випадок можливого виходу США з НАТО або скорочення їхньої ролі в Альянсі.