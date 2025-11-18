ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
2 хв

Німеччина скорочує соцвиплати для українців від 2025 року: хто і скільки отримуватиме

Українці, які прибувають до Німеччини від 1 квітня 2025 року, отримуватимуть менші соціальні виплати. Замість 563 євро "Bürgergeld" – 441 євро за законом про притулок.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Українські біженці в Німеччині

Українські біженці в Німеччині / © ТСН

Уряд Німеччини планує зменшити соціальну підтримку для українців, які прибувають до країни після 1 квітня 2025 року.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добриндт у інтерв’ю DW.

Що зміниться у виплатах

Новоприбулі українці більше не отримуватимуть "Bürgergeld" у розмірі 563 євро на місяць. Замість цього вони отримуватимуть 441 євро на місяць за законом про пошук притулку. Законопроєкт уже погоджений урядовими відомствами і буде затверджений на засіданні кабінету міністрів, з дією заднім числом — від 1 квітня 2025 року. Остаточно документ має ухвалити Бундестаг.

Крім того, соцдопомогу зможуть отримати лише ті українці, які не мають власних значних активів. Спершу потрібно буде використати власні ресурси, а потім претендувати на державну підтримку. Українців також зобов’яжуть активно шукати роботу — за бездіяльність виплати можуть скоротити.

Жорсткіша міграційна політика

Міністр Добриндт підтвердив посилення контролю на кордонах та скорочення первинних заяв на отримання притулку вже на 60%. Він наголосив, що право на індивідуальний притулок зберігається, проте зловживання цим правом будуть припинятися.

Крім того, Німеччина разом із партнерами в ЄС планує створення центрів для депортації осіб, які отримали відмову у притулку — не обов’язково до країни походження, а можливо, до третіх держав, зокрема в Африці.

Економічний ефект

Скорочення соцвиплат для українців не принесе суттєвої економії для бюджету ФРН: очікується, що 2026 року вона становитиме близько 730 млн євро, а 2027 року — 320 млн євро. Водночас федеральні землі та муніципалітети матимуть додаткові витрати на інші виплати: 862 млн євро 2026 року та майже 400 млн 2027 року. Тому реальної економії для держави очікувати не варто, зазначають експерти.

Нагадаємо, раніше допомогу українським біженцям припинила Польща.

Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie