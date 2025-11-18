Німеччина скорочує соцвиплати для українців від 2025 року: хто і скільки отримуватиме

Українські біженці в Німеччині / © ТСН

Реклама

Уряд Німеччини планує зменшити соціальну підтримку для українців, які прибувають до країни після 1 квітня 2025 року.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добриндт у інтерв’ю DW.

Що зміниться у виплатах

Новоприбулі українці більше не отримуватимуть "Bürgergeld" у розмірі 563 євро на місяць. Замість цього вони отримуватимуть 441 євро на місяць за законом про пошук притулку. Законопроєкт уже погоджений урядовими відомствами і буде затверджений на засіданні кабінету міністрів, з дією заднім числом — від 1 квітня 2025 року. Остаточно документ має ухвалити Бундестаг.

Реклама

Крім того, соцдопомогу зможуть отримати лише ті українці, які не мають власних значних активів. Спершу потрібно буде використати власні ресурси, а потім претендувати на державну підтримку. Українців також зобов’яжуть активно шукати роботу — за бездіяльність виплати можуть скоротити.

Жорсткіша міграційна політика

Міністр Добриндт підтвердив посилення контролю на кордонах та скорочення первинних заяв на отримання притулку вже на 60%. Він наголосив, що право на індивідуальний притулок зберігається, проте зловживання цим правом будуть припинятися.

Крім того, Німеччина разом із партнерами в ЄС планує створення центрів для депортації осіб, які отримали відмову у притулку — не обов’язково до країни походження, а можливо, до третіх держав, зокрема в Африці.

Економічний ефект

Скорочення соцвиплат для українців не принесе суттєвої економії для бюджету ФРН: очікується, що 2026 року вона становитиме близько 730 млн євро, а 2027 року — 320 млн євро. Водночас федеральні землі та муніципалітети матимуть додаткові витрати на інші виплати: 862 млн євро 2026 року та майже 400 млн 2027 року. Тому реальної економії для держави очікувати не варто, зазначають експерти.

Реклама

Нагадаємо, раніше допомогу українським біженцям припинила Польща.