Німеччина спростила обмін водійських прав для українців: що змінилося

Обмвн посвідчення водія у Німеччині відбуватиметься без складання іспитів

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Уряд Німеччини офіційно схвалив внесення України до переліку держав зі спрощеною процедурою обміну водійських посвідчень. Завдяки цьому рішенню українські мігранти зможуть отримувати німецькі права без обов’язкового складання теоретичних та практичних іспитів.

Про це йдеться в офіційному документі Бундесрату.

Спрощена процедура та економія

Відтепер власникам українських водійських посвідчень не потрібно буде заново доводити свої навички водіння місцевим інструкторам. Спрощена процедура поширюється на широкий перелік категорій, серед яких A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE. Водночас українська категорія A1 на території Німеччини буде автоматично прирівнюватися до місцевої категорії AM.

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За попередніми оцінками німецького уряду, скористатися таким спрощеним механізмом зможуть близько 350 тисяч українців. Це дозволить кожному водієві зекономити близько трьох годин часу та зберегти 215 євро на супутніх адміністративних витратах. Такі зміни покликані значно полегшити інтеграцію українських біженців та сприяти їхньому працевлаштуванню на європейському ринку.

Винятки для водіїв та теоретичний іспит

Попри суттєве загальне спрощення, німецьке законодавство передбачає певні винятки для водіїв вантажівок та автобусів. Перед видачею водійських посвідчень категорій C, C1, CE, C1E, D, D1, DE або D1E заявник обов’язково повинен довести свою професійну придатність та пройти медичну перевірку зору. Крім того, якщо українські права цих категорій були видані без наявності базової категорії B, то водієві все ж доведеться скласти обидва іспити для її отримання.

Також німецька влада запровадила ще одне вкрай важливе нововведення для тих, хто лише планує вчитися керувати автомобілем. Відтепер теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення в Німеччині офіційно можна буде складати українською мовою. Це рішення має усунути мовний бар’єр для тисяч переселенців, які прагнуть отримати європейські водійські права з нуля.

Нагадаємо, українські водійські права, видані до офіційного вступу країни до Європейського Союзу, залишаться чинними до закінчення свого строку, але діятимуть тільки на території України. Для поїздок за кордон документи доведеться обміняти на нові — єдиного європейського зразка.

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