Німеччина терміново направила до кордону з Білоруссю майже 5 тис. військових: що сталося

Німеччина розгортає тисячі військових у Литві / © topwar.ru

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Німеччина перекидає 5000 військових до кордону з Білоруссю. Солдати бундесверу будуть постійно розміщені в Литві для захисту східного флангу НАТО.

Про це пише BILD.

Загалом до кінця 2027 року планується розмістити на постійній основі майже 5 тисяч німецьких військових.

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У виданні зазначають, що вперше у своїй історії бундесвер розмістить на постійній основі велику кількість солдатів за кордоном — безпосередньо на кордоні з Білоруссю, лідер якої Олександр Лукашенко тісно пов’язаний з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас каже, що підготовка триває навіть із випередженням графіка. На місці густого лісу з’являються нові житлові будинки, школи, дитячі садки та медичні заклади.

«Під час формування німецької бригади все йде за планом. Щодо першої фази будівництва, ми навіть на десять місяців випереджаємо план. Це означає, що ми дуже далеко просунулися у створенні інфраструктури та можемо раніше розпочати другу фазу. Ми можемо виходити з того, що Німеччина та Литва у будь-якому разі будуть готові до кінця 2027 року, якщо не раніше. Бригада буде повністю оснащена та готова», — сказав литовський міністр.

За його словами, для стримування на східному фланзі НАТО ця бригада під командуванням генерала Крістіана Хубера є «надзвичайно важливою».

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Наразі у Литві вже розміщено близько 1800 німецьких військових. Цього місяця вони проводять навчання за 20 кілометрів від білоруського кордону.

Раніше головнокомандувач ВПС Німеччини заявив, що у разі нападу Росії на НАТО Німеччина готова вступити у війну хоч «сьогодні вночі» та захищати «кожен сантиметр» території Альянсу.

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