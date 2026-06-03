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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
2 хв

«Німеччина — це морок і дно»: українець розповів, чому втік після 1,5 року життя в Аугсбурзі

Податки, штрафи та жахливий сервіс: українець емоційно розніс життя в Німеччині та заявив, що не повернеться туди навіть за 10 тисяч євро.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Українець емоційно розкритикував Німеччину та пояснив, чому втік звідти

Українець емоційно розкритикував Німеччину та пояснив, чому втік звідти

Українець розповів про свій досвід проживання в Німеччині, і пояснив, чому, на його думку, це найгірша країна в світі для життя.

Про це передає «Фокус».

Чоловік на ім’я Михайло різко розкритикував Німеччину, заявивши, що країну «мороком, пеклом та колонією».

«Німеччина — це морок. Найгірше, що могло придумати людство. Це офіційна колонія. Країна податків, постійних штрафів, тотального контролю. Країна з найгіршою погодою в світі. Словом, я можу ще дуже довго перераховувати, що таке Німеччина», — розповідає українець.

Чоловік уточнив, що жив і працював у Німеччині, в місті Аугсбург півтора роки. Він запевнив, що нізащо не переїхав би до Німеччини, навіть якби йому заплатили 10 тисяч євро. На думку українця, люди, які живуть в Німеччині, «просто не помічають, як їх поглинає система, як вони стають прив’язаними і винними».

«Навіть елементарне — щоб закрити якісь документи, це величезна робота. Щоб закрит банківську карту, треба капець як постаратися. Постійно приходять листи. І ти такий трусишся і думаєш: „Що я знову і кому винен?“. Сервісу — нуль. Речі — „ла*но“. Випічка — „ла*но“, ресторани — „ла*но“. Єдине, що класне, — це пиво. Це країна повне дно для мене особисто» — підсумував чоловік.

Зараз він проживає в Албанії і запевняє, що ні на секунду не пошкодував про свій вибір.

Раніше українка порівняла ціни на продукти в Україні та Німеччині, чим шокувала Мережу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
202
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