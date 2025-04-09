Німеччина тимчасово зупинила програму переселення біженців: чи вплине це на українців

Німеччина тимчасово зупинила програму переселення біженців / © pixabay.com

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Німеччина тимчасово припинила прийом біженців за програмою переселення, яку координує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Про це 8 квітня повідомили Міністерство внутрішніх справ ФРН та представники ООН.

За інформацією агентства dpa, таке рішення пов’язане з політичними переговорами щодо формування нової урядової коаліції між консерваторами з ХДС/ХСС і Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН). За даними журналістів, обидві політичні сили домовилися тимчасово призупинити програми добровільного приймання біженців.

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Згідно з домовленостями, у 2024–2025 роках ФРН зобов’язалася прийняти 13 100 людей за програмою UNHCR. Наразі країна вже прийняла 5061 особу.

Як пояснюється на сайті UNHCR, програма переселення дозволяє легально переїхати до третьої країни біженцям, які вже отримали статус захисту. Раніше в межах цієї програми Німеччина приймала, зокрема, сирійців, які перебували в Туреччині. Кількість переселенців і країни їхнього походження визначає держава-учасниця самостійно.

Нагадаємо, вперше за багато років Німеччина втратила перше місце в Євросоюзі за кількістю заяв на надання притулку.