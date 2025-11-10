Німеччина в очікуванні війни: Bild повідомило, чи готова медицина країни

Німецька лікарня / © Getty Images

Німеччина активно обговорює свою готовність до війни, але спеціальний звіт Бундесверу вперше показав: медична система готова лише частково. Експерти прогнозують, що в найгіршому разі, щодня до країни доправлятимуть до 1000 поранених солдатів, а медикаменти стануть дефіцитом.

Про це йдеться у статті видання Bild.

Німеччина активно готується до можливих кризових сценаріїв. У центрі уваги — дрони, армія, мобілізація. Та водночас постає не менш важливе запитання: чи готова німецька система охорони здоров’я діяти в умовах війни?

Новий спеціальний звіт Бундесверу, підготовлений понад 200 фахівцями, серед яких військові та медики, уперше дає чітку, але невтішну оцінку — і визначає, які кроки необхідно зробити негайно.

За найпесимістичнішого сценарію, щодня до країни можуть доправляти до 1000 поранених військових, не враховуючи постраждалих цивільних. Як зазначають автори звіту, у такій ситуації медики й пацієнти зіштовхнуться з «величезним фізичним та психоемоційним навантаженням».

Окрім цього, очікується різке зростання інфекційних захворювань, а медикаменти, кров і перев’язувальні матеріали швидко стануть дефіцитними. У документі також наголошується, що у разі війни слід готуватися до можливих цілеспрямованих атак противника на медичні установи.

Стан системи — тривожний

За оцінкою експертів, німецька медична інфраструктура наразі лише частково готова до екстремальних умов війни.

Основні проблеми:

нечіткий розподіл обов’язків між установами;

вразливі ланцюги постачання;

відсутність узгодженої системи комунікації;

недостатні запаси ліків в аптеках;

невизначеність із кількістю лікарів, які реально можуть працювати в умовах воєнного часу.

Що радять фахівці?

Посилити охорону лікарень, аптек і фармацевтичних підприємств від мародерства та можливих атак; у разі потреби — облаштовувати лікувальні приміщення під землею.

Перетворити школи та спортзали на тимчасові пункти приймання поранених.

Підготувати студентів-медиків до роботи з бойовими травмами, включно з навчанням принципам тріажу.

Зменшити бюрократію у лікарнях, що дозволить збільшити кількість пацієнтів, яких можна обслуговувати, на 20-25%.

Повернути виробництво критично важливих ліків (антибіотиків, анестетиків) до меж Євросоюзу.

Накопичити стратегічні запаси медикаментів і медичних матеріалів.

Дозволити імпорт донорської крові з інших регіонів світу, зокрема Північної Америки, щоб уникнути нестачі.

Скасувати зайві регуляторні вимоги до упаковок і листків-вкладишів, аби прискорити обіг препаратів.

Проводити регулярні спільні навчання військових і цивільних медиків.

Створити національну систему моніторингу стану здоров’я населення для оперативного реагування у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, у вересні Reuters писало, що Збройні сили Німеччини розробляють план медичної допомоги на випадок великомасштабної війни НАТО з Росією, оскільки в Альянсі очікують, що РФ може наважитися на наступ до 2029 року. Головний військовий лікар Ральф Хоффман оцінює, що у разі інтенсивних боїв доведеться щодня рятувати близько 1000 поранених солдатів. Німецькі медики враховують досвід України, де тепер домінують вибухові ушкодження й опіки від дронів. Для цього ФРН планує створити гнучку систему транспортування поранених до цивільних лікарень через шпитальні потяги та авіацію.

До слова, напередодні генерал-лейтенант Збройних сил Німеччини Александер Зольфранк заявив, що Росія зберегла достатньо ресурсів, аби здійснити невелику, локальну атаку проти території НАТО вже хоч завтра. Зольфранк зазначив, що рішення Кремля про напад на Альянс залежить від військової потужності Росії, її бойового досвіду та якості керівництва, але значною мірою — від зусиль НАТО зі стримування.