ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Німеччина відкликала свого посла із Грузії: яка причина

Петера Фішера відкликають із Грузії на консультації.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пете Фішер

Пете Фішер / © Georgia Today

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про відкликання свого посла в Грузії Петера Фішера. Дипломата вважають одним із найвідвертіших критиків дій нинішньої грузинської влади.

Про це повідомляє Reuters.

«У неділю Німеччина заявила, що відкличе свого посла в Грузії перед зустріччю посадовців країн ЄС в понеділок, оскільки відносини між блоком та країною Південного Кавказу погіршилися», — йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що грузинське керівництво протягом багатьох місяців проводило кампанію проти ЄС, Німеччини та особисто проти посла Петера Фішера. У зв’язку з цим дипломата відкликають для консультацій щодо подальших дій. Тема Грузії буде розглянута на засіданні Ради ЄС з закордонних справ у понеділок.

У минулому місяці МЗС Грузії викликало Фішера, припустивши його причетність до «радикальних» планів у країні та звинувативши у підтримці спроб повалення уряду разом із іншими послами ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що протестувальники, які намагалися силою проникнути до президентського палацу, насправді планували повалення уряду країни. Він також звинуватив країни ЄС у втручанні у внутрішні політичні процеси Грузії, підкресливши зовнішній вплив на протести.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie