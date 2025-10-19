Німеччина відкликала свого посла із Грузії: яка причина

Пете Фішер / © Georgia Today

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про відкликання свого посла в Грузії Петера Фішера. Дипломата вважають одним із найвідвертіших критиків дій нинішньої грузинської влади.

Про це повідомляє Reuters.

«У неділю Німеччина заявила, що відкличе свого посла в Грузії перед зустріччю посадовців країн ЄС в понеділок, оскільки відносини між блоком та країною Південного Кавказу погіршилися», — йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що грузинське керівництво протягом багатьох місяців проводило кампанію проти ЄС, Німеччини та особисто проти посла Петера Фішера. У зв’язку з цим дипломата відкликають для консультацій щодо подальших дій. Тема Грузії буде розглянута на засіданні Ради ЄС з закордонних справ у понеділок.

У минулому місяці МЗС Грузії викликало Фішера, припустивши його причетність до «радикальних» планів у країні та звинувативши у підтримці спроб повалення уряду разом із іншими послами ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що протестувальники, які намагалися силою проникнути до президентського палацу, насправді планували повалення уряду країни. Він також звинуватив країни ЄС у втручанні у внутрішні політичні процеси Грузії, підкресливши зовнішній вплив на протести.