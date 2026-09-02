Німеччина вперше прямо звинуватила РФ в атаці: Берлін готує жорстку відповідь

Берлін іде на конфронтацію з Москвою / © УНІАН

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Уряд Німеччини офіційно поклав на Кремль відповідальність за серпневу спробу атаки за допомогою безпілотників із вибухівкою. У відповідь Берлін оголосив про масштабний комплекс дипломатичних та внутрішніх санкцій.

Цей крок сигналізує про суттєве жорсткішання позиції ФРН щодо Москви та відкриває нову сторінку у напружених відносинах Європи з РФ. Такі дії Німеччини отримали підтримку з боку НАТО та ЄС.

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Про це пише Politico.

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Німеччина вперше відкрито звинуватила Росію в атаці та оголосила про жорсткі контрзаходи

Інцидент стався у серпні в районі аеропорту Лейпциг-Галле на сході країни, де виявили три начинені вибухівкою дрони. Один із них зафіксували поблизу українського літака «Антонов», який використовують для транспортування боєприпасів.

«Атака включала такі інструменти, як конфігурація безпілотника, різні компоненти, вибухові речовини та кібертехнології, які ми впізнаємо з інших гібридних операцій Росії та її війни проти України», — заявив міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт.

Очільник МВС уточнив, що операцію здійснювали виконавці низької ланки, однак виявлені технології свідчать про високий рівень технічної експертизи та значні організаційні зусилля під час планування. За його словами, Берлін готується до нових загроз.

«Ми припускаємо, що Німеччина є мішенню подальших гібридних атак з боку Росії. Можна також припустити, що існує готовність завдати ще більшої шкоди за допомогою гібридних атак. На щастя, у Лейпцигу цього не сталося, як, очевидно, планувалося», — додав міністр внутрішніх справ.

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У відповідь на диверсію міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про низку рішучих дій.

«Керівництво Росії ставиться до нашої країни з відкритою ворожістю. Спробою нападу в Лейпцигу російське керівництво, по суті, навмисно вирішило значно пошкодити наші і без того сильно напружені двосторонні відносини», — заявив Вадефуль.

Він оголосив, що 18 вересня припиняє роботу російське консульство у Бонні, також припиняється угода про функціонування «Російського дому» у центрі Берліна — культурної установи, яку підозрюють у шпигунстві і чий російський оператор вже перебуває під санкціями ЄС.

Також для громадян РФ запровадять суворіший контроль, а проти «тіньового флоту» РФ запровадять нові санкції, як і проти тих, хто був причетний до гібридної атаки у Лейпцигу.

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Берлін пропонуватиме Брюсселю скоротити видачу 90-денних туристичних віз росіянам та обмежити свободу пересування для російських дипломатів. Обговорення загальноєвропейської відповіді відбудеться на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила у соцмережах, що додаткові санкції обговорять саме на цій зустрічі. Міжнародна спільнота вже висловила солідарність із німецькою стороною. Зокрема, про це заявили у Франції та генсек НАТО Марк Рютте.

Публічне та пряме звинувачення Москви є рідкісним кроком для Німеччини, хоча канцлер Фрідріх Мерц тривалий час наголошує, що країна перебуває у стані «ні війни, ні миру». Нині німецький уряд рухається до того, аби надати спецслужбам повноваження здійснювати диверсії та наступальні кібероперації у відповідь на гібридні загрози.

Водночас спостерігачі відзначають складний політичний контекст: заяву зробили напередодні виборів у землі Саксонія-Ангальт, де в опитуваннях лідирує проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Відсутність особистої заяви Мерца під час оголошення цих заходів також привернула увагу аналітиків, зважаючи на високий рівень події.

Німеччина реагує на російську атаку по Лейпцигу

Нагадаємо, Німеччина закриває російське генконсульство в Бонні з 18 вересня та припиняє дію «Російського дому» у Берліні. Про такі заходи у відповідь на гібридний напад в аеропорту Лейпцига заявив очільник МЗС ФРН Йоганн Вадефуль після узгодження з канцлером Фрідріхом Мерцем, повідомляє Bild.

Німецька сторона негайно викликає посла РФ для пояснень та суттєво посилює контроль за в’їздом російських громадян. Також Берлін вживатиме додаткових заходів у сфері розвідки, зміцнюватиме оборонний потенціал для стримування політики Кремля та продовжуватиме непохитно підтримувати Україну.

Водночас російський диктатор Володимир Путін пов’язав звинувачення Москви у причетності до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига з внутрішньополітичною ситуацією в Німеччині.

Під час пресконференції у Бішкеку він критикував канцлера ФРН Фрідріха Мерца та заявив, що образ «агресивної Росії» використовують для пояснення закриття підприємств, втрати робочих місць і падіння рівня життя у країні.

Сам інцидент стався на початку серпня в аеропорту Лейпциг-Галле, де біля українського вантажного літака виявили безпілотник з вибухівкою та вимкненим детонатором, який знешкодили сапери. За даними джерела ABC News в американській розвідці, оцінки спецслужб США та Німеччини вказують на те, що конструкція дрона та вибухівка мають ознаки, характерні для пристроїв російського ГРУ. Розслідування наразі триває.

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