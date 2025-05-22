- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 827
- Час на прочитання
- 2 хв
Німеччина вперше з Другої світової розміщує бойову бригаду за кордоном: що відомо
Німеччина розмістить танкову бригаду в Литві для посилення НАТО — це історичне рішення.
Німеччина розпочала формування першої з часів Другої світової війни постійно дислокованої за кордоном бойової танкової бригади. Їх розмістять у Литві.
Про це пише Bloomberg.
Для німецьких військ Литва витратить 1 мільярд євро на інфраструктуру.
Що відомо
За даними видання, до кінця 2027 року до 5 тисяч німецьких військовослужбовців мають бути повністю розміщені в Литві у рамках масштабного плану посилення східного флангу НАТО через загрози з боку Росії, особливо на тлі очікуваного зменшення безпекових зобов’язань США у Європі.
Крім того, Берлін зобов’язався відігравати більшу роль в обороні континенту. У четвер, 22 травня, нещодавно обраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус візьмуть участь у церемонії переклички 45-ї танкової бригади в центрі Вільнюса.
За даними Міноборони, зараз у Литві вже перебуває близько 400 німецьких солдатів, і до кінця року їхню кількість планується збільшити до 500. Як повідомив речник німецького оборонного відомства, військовослужбовці вже розпочали тренування на місці, які стануть інтенсивніші у найближчі місяці.
«У лютому 2026 року багатонаціональні сили НАТО в Литві будуть підпорядковані 45-й танковій бригаді, що доведе чисельність підрозділу до 1800 осіб. До літа 2026 року Німеччина прагне мати на місцях майже 2000 солдатів», — йдеться у статті.
Відповідне розгортання військ є частиною оновленої оборонної стратегії НАТО, ухваленої після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Ініціатива також стала відповіддю на заклики литовського уряду, який наполягає на посиленні військової присутності союзників у регіоні.
Припускають, що під час церемонії у Вільнюсі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердить зобов’язання Берліна захищати кожен сантиметр території балтійських країн-членів НАТО. Втім, усе залежить й від темпів будівництва житла та військової інфраструктури.
Литва своєю чергою збільшує витрати на оборону до рекордних 5,25% ВВП, щоб модернізувати власну армію та створити умови для повного розміщення німецької бригади. На розвиток інфраструктури для німецьких військ країна планує витратити близько 1 мільярда євро.
Нагадаємо, очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що в Євросоюзі досі немає спільної думки щодо миротворчої місії в Україні. Мовляв, у різних держав-членів різні думки, і обговорення все ще тривають.