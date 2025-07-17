Німеччина втратила статус улюбленої країни біженців: як змінилися міграційні потоки в ЄС

В Європі зменшилася кількість біженців із Сирії, що змінило міграційні потоки

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Німеччина більше не є головним напрямком, куди намагаються потрапити шукачі притулку в Європейському Союзі після того, як падіння режиму Башара Асада в Сирії призвело до значного скорочення кількості біженців з цієї арабської країни.

Про це пише Financial Times з посиланням на новий, ще неопублікований звіт Агентства ЄС з питань притулку (EUAA).

Ключові зміни та причини

Згідно зі звітом, система надання притулку в ЄС переживає «значні зміни». У травні (останній місяць, за який є повні статистичні дані) країни-члени Євросоюзу зареєстрували 64000 заяв від шукачів притулку. Це майже на чверть менше порівнюючи з травнем минулого року.

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Аналіз даних виявив, що зменшення заяв обумовлене «надзвичайно різким» падінням кількості сирійців, які шукают кращої долі за межами своєї батьківщини. Наприклад, торік у жовтні, за два місяці до падіння режиму Асада, прихистку в ЄС шукали приблизно 16000 сирійців, а вже цьогоріч у травні сирійських біженців було лише 3100.

У Німеччині, яка була найпопулярнішою країною серед сирійців, загальна кількість заяв щодо надання притулку у травні скоротилася приблизно вдвічі порівняно з минулим травнем — від 18700 до 9900.

Після таких кардинальних змін міграційних потоків найпопулярнішою країною серед біженців стала Іспанія. У травні в країні зареєстрували майже 12800 шукачів притулку, хоча загальна кількість заяв в Іспанії знизилася порівняно з минулим роком. Водночас спостерігається збільшення кількості мігрантів з Венесуели.

Люди тікають з цієї латиноамериканської країни через «важку економічну та політичну кризу», яка не лише не закінчується, а й невпинно посилюється. До того ж на перерозподіл потоків біженців з Латинської Америки вплинуло й посилення міграційних обмежень у США, запроваджених адміністрацією президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому.

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Нові лідери та загальний контекст

Протягом останнього десятиліття сирійці становили найбільшу групу шукачів притулку в ЄС, а також Норвегії та Швейцарії, але на початку 2025 року ця тенденція змінилася. Від лютого Німеччина припинила бути головним напрямком: Іспанія, Італія та Франція отримали більше заяв у травні 2025 року. Італія зараз приймає близько 12300 заяв щомісяця, а Франція — 11900.

Звіт EUAA підкреслює, що зміни показників міграції, «ймовірно, не пов’язані зі змінами політики надання притулку» європейських урядів, а радше «відображають мінливі обставини в Сирії». У грудні ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» витіснило Асада, що поклало край його правлінню та жорстокій 13-річній громадянській війні в Сирії. Хоча багато країн ЄС призупинили розгляд заяв від сирійців після зміни режиму, вони технічно все ще приймали нові звернення.

Попри зміни в розподілі нових заяв від біженців Німеччина, ймовірно, досі залишається країною з найбільшою загальною кількістю шукачів притулку, оскільки за останні роки вона прийняла значно більше заяв, ніж інші країни.

Нагадаємо, в Німеччині зростає кількість безхатьків. Серед них найчисельніша група — українці, які втекли від війни.

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