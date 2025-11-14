Німеччина висунула Україні жорстку вимогу після корупційного скандалу: Мерц зателефонував Зеленському

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським вимагав роз’яснень щодо нещодавнього корупційного скандалу в «Енергоатомі». Мерц наполягав на необхідності жорстких реформ та прозорості та заявив, що Україна має «рішуче просувати боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо в питанні верховенства закону».

Про це повідомляє Bild.

Обіцянка повної прозорості

За словами представника німецького уряду Штефана Корнеліуса, президент Зеленський поінформував Мерца про розслідування щодо членів уряду, які вже пішли у відставку.

Президент пообіцяв німецькій стороні «повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів, а також подальші оперативні заходи».

«В даний момент ми довіряємо українському уряду в тому, що він забезпечить необхідне розслідування», — заявив представник уряду Корнеліус.

Скандал у енергетичному секторі

У центрі уваги німецьких політиків опинився корупційний скандал, який ЗМІ називають найбільшим від початку повномасштабної війни в Україні. На початку тижня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки в енергетичному секторі.

У центрі уваги слідства опинився Тимур Міндіч. Слідчі звинувачують його у створенні розгалуженої корупційної системи. За їхніми даними, у кишенях учасників схеми осіло близько 100 мільйонів доларів США, замість того, щоб бути витраченими на потреби енергетичного сектору України.

За інформацією уряду ФРН, кошти, надані Німеччиною, не були залучені до цього скандалу.

«У нас немає відомостей про те, що кошти, надані Німеччиною, могли бути зачеплені подіями, що відбулися», — повідомив представник Міністерства економічного співробітництва.

Нагадаємо, в НАБУ повідомили шокувальні деталі щодо справи про розкрадання в енергетиці (операція «Мідас»). Детективи встановили, що через офіс фігурантів схеми пройшло близько 100 млн дол. Не виключено, що ця сума насправді може бути значно більшою.