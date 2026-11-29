Не чіпайте Балтику: у Німеччині натякнули Києву на проблеми з військовою допомогою через атаки на флот РФ

Реклама

Після українського удару по російському кораблю в Балтійському морі Німеччина закликала Київ до стриманості, бо побоюється розширення війни на інші території.

Про це пише Der Spiegel.

Реклама

У берлінських урядових колах удари України по кораблях РФ у Лівії і Балтійському морі порушують питання про те, чи може війна дійти і до німецьких берегів.

Реклама

Зрештою, біля берегів німецького острова Фемарн раз у раз з’являються російські військові кораблі; зараз там знаходиться «Адмірал Григорович». За російським фрегатом спостерігають німецькі та данські військові кораблі.

Уряд Німеччини давно побоювався сценарію, за якого Україна може активізувати війну проти Росії та поширити її на Балтику.

«Розширення зони бойових дій на Балтійське море таїть у собі непередбачуваний ризик ескалації війни», — повідомляють джерела видання в спецслужбах.

За інформацією, отриманою Spiegel, останніми тижнями уряд Німеччини на різних рівнях закликав українську сторону виявляти стриманість.

Реклама

«Ми підтримуємо Україну у її захисті від агресивної війни Росії. Однак у військових операціях у Балтійському морі потрібна особлива обережність; безпека прибережних держав та свобода судноплавства мають бути гарантовані», — заявив у коментарях виданню Адіс Ахметович, представник СДПН із зовнішньої політики у Бундестазі.

Він також попередив: «Ми повинні запобігти географічному розширенню війни та активізувати дипломатичні зусилля щодо її припинення».

Натомість голова Комітету з оборони Томас Рьовекамп виступає проти запровадження будь-яких обмежень на боротьбу України проти Росії.

«Росія розпочала війну і несе відповідальність за її ескалацію, а не Україна», — заявив політик від ХДС виданню SPIEGEL. На його думку, в українців має бути «можливість атакувати російську військову інфраструктуру та судна постачання, за умови, що вони використовуються в агресивній війні Росії».

Реклама

У Берліні побоюються, що Росія відреагує на подібний напад набагато різкіше і навіть звинуватить НАТО у наданні допомоги українцям у цьому нападі.

За даними видання, попередження вперше було сформульовано на зустрічі міністрів оборони Німеччини та України цього тижня. За зачиненими дверима Борис Пісторіус пояснив Євгену Хмарі, що розширення українських атак на російські цілі в Балтійському морі не лише становить значний ризик ескалації, а й може підірвати підтримку масштабної німецької військової допомоги Києву.

З погляду уряду Німеччини, Балтійське море має для Росії значно більше значення, ніж, наприклад, Середземне море. Через цей район проходить майже весь експорт нафти з тіньового флоту Росії, Балтійське море є одним із найбільш стратегічно важливих морських шляхів для російського флоту.

Берлін боїться, що якщо Україна потопить там російські кораблі, Кремль може розцінити це як напад на життєво важливу економічну та військову артерію і завдати серйозного удару у відповідь, можливо, навіть по суднах НАТО.

Регіон навколо російського Калінінграда, розташованого між Польщею та Литвою, вважається особливо чутливим із військової точки зору. Наразі його постачання здійснюється переважно морським та повітряним транспортом після введення обмежень на залізничні перевезення.

Крім того, ескалація конфлікту в Балтійському морі може мати далекосяжні наслідки.

Щодня цим вузьким водним шляхом проходять сотні торгових судів з усього світу. Військові операції чи навіть потоплення окремих судів, можливо, не одразу зупинять рух.

Проте страхові компанії негайно підвищать страхові внески за полісами страхування торговельного судноплавства, що зробить транспортні перевезення нерентабельними.

Тому деякі представники німецького уряду бачать паралелі, що насуваються, із ситуацією в Ормузькій протоці, перекриття якої призвело до негативних наслідків для світової економіки.

Раніше повідомлялося, що лідери Фінляндії та Норвегії через російського олігарха вийшли на Путіна, щоб запевнити його: НАТО не має наміру блокувати Балтійське море.

Нагадаємо, що 21 листопада у нейтральних водах Фінської затоки два безпілотники атакували підсанкційний російський суховантаж Sparta II, що прямував до Калінінграда.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що судно було законною ціллю, оскільки перевозило зброю.

Новини партнерів

Новини партнерів