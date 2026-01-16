Німеччина заблокувала танкер до Росії: що сталося у Балтійському морі

Російський танкер (ілюстративне фото) / © скриншот з відео

Німецька влада вперше заблокувала прохід підозрілому нафтовому танкеру через свої територіальні води, змусивши судно типу Aframax під назвою Arcusatро звернутися в бік російської Арктики.

Про це пише Bloomberg.

За даними морських реєстрів та свідченнями брокерів, судно Arcusat оточене таємницями: база даних Equasis маркує його як таке, що «ніколи не існувало», а Міжнародна морська організація (IMO) не знаходить жодного зареєстрованого судна під таким номером.

Німецькі медіа повідомляють, що саме федеральна влада змусила танкер залишити регіон. Хоча офіційно поліція утримується від детальних коментарів через проведення розслідування. Це рішення вважається прецедентом, оскільки європейські країни вперше вдалися до фізичного відтіснення судна «тіньового флоту» з Балтійського моря. Це може суттєво ускладнити експорт російської сирої нафти.

Повідомляється, що історія походження Arcusat вказує на можливі махінації з документами. Ймовірно, танкер побудували минулого року на китайській верфі Linhai Huajie під іншою назвою. Проте згодом він повністю зник з офіційних реєстрів. Цікаво, що потужності вказаної верфі розраховані на судна до 50 000 тонн, тоді як тип Aframax потребує значно більшої водотоннажності. Плутанина триває і з державним прапором: різні джерела вказують то на Танзанію, то на Камерун.

Як зазначає видання, власником загадкового танкера вважається компанія Sempre Shipping Ltd, зареєстрована на Сейшельських островах. Її юридична адреса повністю збігається з координатами організацій, які вже перебувають під санкціями США за причетність до нелегального експорту енергоносіїв.

Експерти вбачають у цьому інциденті посилення світового тиску на «тіньовий флот», оскільки західні країни починають переходити від юридичних погроз до активної протидії застарілим і незареєстрованим суднам, що загрожують екологічній та економічній безпеці.

Раніше ми писали, що наприкінці грудня США розпочали блокаду підсанкційних танкерів на тлі подій у Венесуелі.

ВМС США захопили моторний танкер Veronica, пов’язаний з Венесуелою. Опубліковано ефектні кадри.