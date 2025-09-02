Німеччина запускає нові поїзди до польсько-українського кордону: що відомо

Потяг / © Associated Press

Від 14 грудня 2025 року Deutsche Bahn та PKP Intercity суттєво розширять залізничне сполучення між Німеччиною та Польщею. Кількість прямих рейсів зросте з 11 до 17 на добу, що означає приріст на 54%.

Про це повідомило видання RAILMARKET.com.

Оновлений розклад пропонує більше варіантів для мандрівників. Серед них:

між Берліном і Варшавою потяги ходитимуть кожні дві години;

вперше прямий денний поїзд з Лейпцига курсуватиме до Кракова та Перемишля, що розташований біля українського кордону;

запровадять нічні маршрути: один — між Берліном і Перемишлем, ще один — між Берліном і Хелмом;

відомий потяг «Chopin» із Мюнхена отримає додаткові вагони до Кракова та Перемишля.

Крім того, завдяки змінам у розкладі скоротиться час у дорозі. Наприклад, маршрут Лейпциг — Вроцлав триватиме лише 3,5 години. Пасажири з Мюнхена, Нюрнберга та Франкфурта зможуть швидше діставатися Вроцлава — приблизно на дві години раніше завдяки зручним пересадкам у Лейпцигу. Також передбачені зупинки у Хемніці та Дрездені.

Карта маршрутів. Фото: Deutsche Bahn AG

