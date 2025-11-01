Німеччина завершує постачання двох систем Patriot: що відомо

ЗРК MIM-104 Patriot / © Twitter

Оголошене ще на початку серпня 2025 року постачання двох вогневих установок зенітно-ракетного комплексу MIM-104 Patriot зі складів Бундесверу до України має бути завершена найближчими днями.

Про це йдеться у повідомленні проєкту «Німецька допомога Україні» на його сторінці у соцмережі X.

Міжнародна фінансова підтримка

Ключовою особливістю цієї поставки є те, що вона була значною мірою профінансована трьома країнами-партнерами:

Данією;

Литвою;

Норвегією.

Завершення передавання цих двох вогневих установок Patriot очікується вже найближчими днями. Це суттєво посилить протиповітряну оборону України в умовах постійних російських ракетних та дронових атак.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Варшавського безпекового форуму наприкінці вересня заявив, що Німеччина до кінця 2025 року значно посилить українську протиповітряну оборону, передавши ще дві сучасні зенітно-ракетні системи Patriot. Це постачання відбудеться за підтримки норвезьких партнерів.