"Північний потік"

Реклама

Німецькі слідчі вважають, що розкрили справу про вибухи на газопроводах «Північні потоки». За їхньою версією, диверсія була організована українською владою, а екіпаж яхти «Андромеда», який і здійснив підрив, діяв за наказом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомив німецький телеканал Welt, посилаючись на джерела у Федеральній поліції Німеччини.

Один з німецьких слідчих заявив, що екіпаж яхти «Андромеда» начебто отримав завдання від колишнього головнокомандувача Збройних сил України, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

Реклама

Проте ця версія викликає багато запитань. У колах спецслужб до неї ставляться скептично, адже поведінка екіпажу здавалася занадто демонстративною, а сліди на яхті могли бути залишені навмисно, щоб ввести слідство в оману. Один із чиновників, знайомий з перебігом розслідування, назвав цю версію «дурницею».

Наразі ні Валерій Залужний, ні українська влада офіційно не коментували ці заяви.

Затримання підозрюваного в Італії

Німецькі слідчі стверджують, що встановили особи всіх членів екіпажу «Андромеди». Одного з підозрюваних, 49-річного українця Сергія К., затримали в Італії, де він, за версією слідства, виконував координаційну функцію.

Його адвокат Нікола Канестріні, заявляє, що чоловік заперечує свою провину. Він також повідомив, що його клієнт до кінця 2023 року служив офіцером в українській армії, але українське посольство з ним не зв’язувалося.

Реклама

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року сталася розгерметизація ниток «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2» у Балтійському морі.

Вже 21 грудня 2022 року газета The Washington Post написала, що деякі західні офіційні особи сумніваються у причетності Кремля.

Своєю чергою радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів на «Північних потоках».

Розвідувальні управління Європи та США не перехоплювали жодних комунікацій російських чи українських офіційних осіб, які б дозволяли довести їхню причетність до підривів газопроводів «Північний потік». Є також інші розвіддані, які вказують на можливу причетність Росії.