Лідерка німецької проросійської та крайньої лівої партії Альянс Сара Вагенкнехт не захотіла відповідати, чи щаслива вона тому, що Україна все ще існує як держава, незважаючи на три роки повномасштабної війни.

Про це вона сказала в інтерв’ю блогерові Тіло Юнгу, передає "Європейська правда".

Блогер запитав німецьку політикиню, чи не краще те, що війна в Україні триває три роки, але українська держава досі існує, ніж якби Росія перемогла за один тиждень.

"Саро, чи ти радієш тому, що, незважаючи на таку жахливу ситуацію, Україна все ще існує через три роки?", – запитав він аж декілька разів.

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Проте Вагенкнехт вирішила ухилитися від відповіді. Спочатку вона назвала слова блогера "сміливим твердженням", а потім звинуватила Юнга в тому, що він поставив неправильне запитання.

"Я не радію (існуванню України. – Ред.) через ціну, тому що ціна є абсурдною, і платити цю ціну не було необхідно. Не було потреби у тому, аби загинув мільйон людей, щоб Україна все ще існувала", – сказала вона.

На думку Вагенкнехт, "якби Україна закінчила цю війну раніше, тоді б вона все ще існувала".

Німецька "подруга Путіна" весь час маніпулятивно згадувала про мільйон смертей, яким, за її словами, можна було б запобігти за умови швидкої мирної угоди. Вагенкнехт чомусь вважає, що Україна могла б існувати в кордонах 2022 року, якби уклала мирну угоду на початку повномасштабного вторгнення.

Коли її запитали, чи повинна Україна здатися Росії, Вагенкнехт відповіла: "Щоб укласти угоду, потрібні дві сторони". Проте вона запевнила, що "звичайно не хоче, щоб Україна зникла".

Раніше Вагенкнехт закликала владу Німеччини не чекаючи Трампа розпочати мирні переговори щодо України.

Нагадаємо, Сара Вагенкнехт заявила про необхідність припинення постачання зброї до України.

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