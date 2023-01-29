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Німецька Rheinmetall планує виготовляти HIMARS та збільшити виробництво боєприпасів для України

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Німецька Rheinmetall планує виготовляти HIMARS та збільшити виробництво боєприпасів для України

Компанія готова значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити попит в Україні та на Заході.

Німецький виробник зброї Rheinmetall може розпочати виробництво систем HIMARS в ФРН та готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити попит в Україні та на Заході.

Про це заявив генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

Rheinmetall виготовляє низку оборонних продуктів, але, мабуть, найбільш відомий виробництвом 120-мм гармати для танка Leopard 2.

"Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу", – сказав Паппергер.

Він також повідомив, що потужність виробництва 155-мм артилерійських снарядів може бути збільшена до 450-500 тисяч на рік.

Видання зазначило, що попит на ці боєприпаси різко зріс після вторгнення Росії до України в лютому минулого року.

Паппергер поінформував, що до середини року буде запущена нова виробнича лінія для боєприпасів середнього калібру, які використовуються, наприклад, для німецьких зенітних танків Gepard в Україні.

Rheinmetall також веде переговори з американською компанією-виробником HIMARS – Lockheed Martin.

"На Мюнхенській конференції з безпеки ми прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS (у Німеччині)", – сказав Паппергер.

"У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також для ракетних двигунів, і у нас є вантажівки для встановлення пускових установок", – додав гендиректор Rheinmetall.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року стало відомо, що Міноборони США уклало угоду з компанією-виробником HIMARS на виробництво боєприпасів до цих систем задля поповнення складів американської армії після надання допомоги Україні. Загальна сума контрактів оцінюється у понад $520 млн.

Додамо, військовий експерт Олег Жданов висловлював думку, що в України "не виникне ніяких проблем" створити власне виробництво снарядів до MLRS і HIMARS.

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Перегляди
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