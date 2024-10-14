Німецька розвідка попереджає: Росія може атакувати НАТО до 2030 року

Росія прагне розширити свій вплив, що робить її військову загрозу ще актуальнішою.

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль зазначив, що Росія є безпосередньою військовою загрозою. Він підкреслив, що до 2030 року російські сили можуть здійснити напад на країни НАТО.

Про це повідомляє ntv.

"Російські Збройні Сили повинні бути здатні здійснити атаку на НАТО не пізніше кінця цього десятиліття", — заявив він.

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль підкреслив, що Кремль сприймає Німеччину як ворога, адже вона є "другим найбільшим прихильником" України та має "пряму конфронтацію" з Росією. Він також зазначив, що Владімір Путін стурбований не лише ситуацією в Україні, а й створенням нового світового порядку. Крім того, Каль звернув увагу на активність російських спецслужб, які діють без жодних обмежень.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг був генеральним секретарем НАТО протягом останніх десяти років. Він передав свої повноваження експрем'єру Нідерландів Марку Рютте 1 жовтня 2024 року.

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