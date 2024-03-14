Німецьке місто закликало мешканців наслідувати приклад "майстра доносів": що відомо

Влада Ноймюнстера у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн закликала мешканців доносити один на одного за прикладом "майстра доносів". Останній пообіцяв особисто приїхати до міста.

Про це повідомляє Bild.

"Повідомте нам про незаконне паркування. Хіба в кожному з нас не мешкає маленький "майстер доносів"? Якщо ви помітили порушення, то можете скласти скаргу через формуляр на нашому сайті та надіслати її нам на email, бажано з фотографіями", – йдеться у повідомленні.

Реакція жителів

"Просто фу"

"Це місто – просто дно"

"Штазі" розширює роботу".

Незабаром влада відзначила, що здивована такою реакцією. Мовляв, там пропонують портал для скарг уже десять років і регулярно рекламуємо пропозиції служби порядку у соцмережах. Також додається, що Маттеї ніхто не запрошував.

За даними газети Kieler Nachrichten, минулого року кількість штрафів за порушення правил дорожнього руху в Ноймюнстері впала на 30%, надходження від штрафів знизилися на 124 тисячі євро.

"Мабуть, тому влада й вирішила заохотити "доноси", – резюмували у Bild.

Нагадаємо, у Німеччині Ніклас Маттеї з Грефенхайніхена, який називає себе в соцмережах "майстром доносів", патрулює місто на велосипеді в яскравому світловідбиваючому костюмі та розшукує тих, хто порушує правила паркування. Він одразу робить фото на смартфон і повідомляє про порушників поліцію.

Згодом Маттеї, який виступив за відродження "Штазі", побили.

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