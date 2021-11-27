Німецьке МЗС вперше очолить жінка: Бербок відома своєю жорсткою позицією щодо Росії

Крім того, політикиня закликає не запускати російський "Північний потік-2".

Німецьке Міністерство закордонних справ очолить співкерівниця партії "Зелених" Анналена Бербок.

Про це у Twitter повідомив в.о. міністра закордонних справ Гайко Маас.

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"Вітаю, дорога Анналено Бербок! Коли ви станете міністром закордонних справ. Відомство уперше очолить жінка. Після 151 року – саме той час! Представляти Німеччину у світі – це і честь, і виклик. Усього найкращого!",– написав Маас у зверненні до своєї наступниці.

Своєю чергою, видання DW пише, що Бербок під час виборчої капанії до Бундестагу наголошувала на жорсткій прзиції щодо дій Російської Федерації. Зокрема, щодо російського газогону "Північний потік-2". Вона закликала не видавати ліцензію на його експлуатацію. Крім того, політикиня висловила солідарність з організацією "Меморіал", яку хоче ліквідувати російська влада.

Щодо України, то Анналена Бербок підтрмує прагнення Києва вступу в Євросоюзу. Втім, це має статися після деокупації Донбасу і Криму, вважає вона. Натомість амбіції України стати членом НАТО вона назвала поки "нереалістичними".

Як повідомлялося, днями у Німеччині три політичні партії, що пройшли до Бундестагу під час національних виборів, домовилися про створення коаліції та розподіл портфелів. Очолив уряд соціал-демократом Олаф Шольц. Натомість кандитури міністрів офіційно обіцяли оголосити протягом наступного тижня.

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