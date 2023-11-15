Німецьке видавництво припиняє продаж книг журналіста, який писав про Путіна: деталі

Видавництво Hoffmann und Campe припиняє продаж книг німецького журналіста Хуберта Зайпеля. Там заявляють, що не володіли інформацією про зв'язок свого автора з російськими олігархами.

Про це пише Spiegel.

Журналіст визнав співпрацю з олігархами РФ

У видавництві запевняють, що нічого не знали про російське спонсорство його автора Хуберта Зайпеля. За останні роки журналіст випустив дві нонфікшн книги про президента Росії Володимира Путіна.

За даними міжнародного розслідувального проєкту Cyprus Confidential ("Таємниці Кіпру"), журналіст багато років тому підписав "спонсорську угоду" для книжкового проєкту, за яку отримав 600 000 євро. Кошти надходили від підставної компанії, що базується на Британських Віргінських островах у Карибському морі. Зайпель визнав "підтримку" з боку російських олігархів і став першим викритим західним журналістом, якому платило оточення Путіна.

Раніше ми зауважували, що німецький журналіст, режисер-документаліст і письменник Хуберт Зайпель, який зняв фільм про Путіна та написав про нього дві книги, що стали бестселерами, отримав сотні тисяч євро від офшорів, пов'язаних з путінським олігархом. Йдеться про Олександра Мордашова, проти якого Європейський Союз запровадив санкції в лютому 2022 року через його близькість до Володимира Путіна.

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