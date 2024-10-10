Німецькі машини для російської армії: як попри санкції РФ купує промислові товари у ФРН — розслідування

Росія намагається виробляти якомога більше військових товарів всередині країни, а допомагає їй у цьому продукція німецьких інженерів-механіків.

Попри санкції промислові товари Німеччини продовжують надходити до Росії.

Про це йдеться у розслідування журналістів мережі SWR, передає телеканал ARD.

2023 року до РФ було доставлено понад 300 машин, які можна використовувати для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів. Часто таке постачання відбувається через Туреччину.

За даними російської митниці, на які посилаються розслідувачі SWR, станом на кінець грудня 2023 року до Росії було доставлено понад 300 вантажів від німецьких виробників. Здебільшого це великі промислові машини або так звані верстати з ЧПК. Ці машини з комп’ютерним керуванням можуть, наприклад, різати сталь, гнути листовий метал або зварювати металеві деталі повністю автоматично.

За інформацією фахівців, саме такі машини допомогли росіянам налагодити виробництво частин, боєприпасів для автомобілів, літаків. І саме Німеччина є лідером у виробництві такого обладнання, частка яких на російському ринку сягає 30%.

За допомогою відео- та фотозйомки журналістам вдалося з’ясувати, що компанії "Парсек", "КамАЗ", NIR та "Індустріальні рішення" в РФ забезпечують російським військовим двигуни і запчастини для літаків і ракет. На всіх цих підприємствах використовується німецьке обладнання, яке продовжувало надходити і торік. Не виключено, що Росія отримує такі машини й цього року.

Понад 30 німецьких виробників розслідувачі вже ідентифікували. Їхні машини були імпортовані до Росії минулого року. Багато з них розташовані в землі Баден-Вюртемберг, традиційному місці машинобудування. Серед виробників фігурують, зокрема, Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller тощо.

У більшості випадків машини були ввезені до Росії через Туреччину.

Виробники, до яких звернулися журналісти, перекладають вину саме на посередників, мовляв це ті порушували санкційний режим без відома німецьких компаній.

Експерти бачать можливість припинення незаконного експорту в посиленні санкцій і контролю над їх дотриманням. Адже, компанії насправді можуть не знати, куди потрапляє їхня продукція, але за бажання можуть легко про це дізнатися та вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц раптом захотів поговорити з очільником Кремля Путіним. Український експерт назвав причини такого рішення.

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