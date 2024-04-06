Німецькі поліцейські на знак протесту зняли штани і записали відео

Профспілка закликає МВС негайно вирішити проблему з уніформою, навіть якщо це призведе до додаткових витрат.

Поліція південної німецької землі Баварія вдалася до незвичної акції протесту, щоб привернути увагу до неналежного забезпечення поліцейських уніформою.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На відео, опублікованому на YouTube державним відділенням Союзу поліцейських Німеччини (DPolG), двоє офіцерів, які сидять у поліцейському автомобілі, запитують одне одного: “Як довго ви чекали?”. Тоді обидва кажуть, що чекали відповідно чотири та шість місяців. Потім копи виходять із поліцейської машини без штанів.

Юрген Кенляйн, голова баварської DPolG, заявив, що це відео - зовсім не поганий першоквітневий жарт і не повинно викликати сміх, оскільки хронічна відсутність уніформи рівнозначна неповазі до офіцерів.

“Поліція Баварії може буквально залишитися без штанів”, — каже Келайн, наголосивши, що час очікування на 21 різний предмет уніформи — наприклад, кепки, куртки та штани — може тривати місяцями, якщо вони доступні взагалі.

Також читайте Чеські фермери навалили купи гною перед будинком уряду в Празі: фото

Профспілка закликає МВС негайно вирішити проблему, навіть якщо це призведе до додаткових витрат.

Речник Міністерства внутрішніх справ визнав проблему, вказавши на перебої в ланцюжку поставок. Він згадав пандемію коронавірусу та війну в Україні як додаткові фактори, що негативно впливають на постачання та доставку, і пообіцяв, що новий логістичний центр запрацює в Баварії до 2030 року.

Водночас в МВС запевняють, що державна поліція не має перешкод для виконання своїх обов’язків, оскільки замість відсутніх елементів уніформи можна використати інші.

Нагадаємо, у Швейцарії вимогу профспілок виплачувати щороку додаткову 13-ту пенсію підтримали майже 60% виборців. Необхідність збільшення пенсійних виплат профспілки аргументували постійним зростанням вартості життя.

Читайте також: