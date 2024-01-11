Німецькі політики таємно обговорювали депортацію мільйонів іноземців: Шольц відреагував

Наприкінці 2023 року група впливових політиків із крайньої правої партії "Альтернатива для Німеччини"(АдН) обговорювала способи масової депортації осіб іммігрантського походження. Канцлер ФРН Олаф Шольц уже засудив такі плани ультраправих.

Про таємну зустріч німецьких політиків повідомили у своєму розслідуванні журналісти Correctiv.

Хто зібрався на зустріч

Зустріч, на яку зібралися представники АдН, низка великих підприємців, імена яких названо в публікації, і представники німецьких ультраправих, відбулася в одному з готелів поблизу передмістя Берліна — Потсдама. Серед учасників були юристи, лікарі, бізнесмени та політики.

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За даними Correctiv, зустріч тривала кілька годин і складалася з виступів промовців і бенкету. Із представників партії АдН було помічено Роланда Гартвіґа, консультанта і праву руку співголови АдН Аліси Вайдель, депутатку Бундестагу Ґерріт Гуй, а також лідери АдН у Потсдамі та федеральній землі Саксонія-Ангальт Тім Краузе та Ульріх Зіґмунд.

Кожен учасник заходу, повідомляється в публікації, отримав персональне запрошення, в якому містилося прохання внести мінімальну пожертву в розмірі 5 тисяч євро.

Кого зібралися депортувати ультраправі

Головним промовцем, як пишуть журналісти, був лідер неонацистського руху Neue Rechte ("Нові праві") Мартін Зельнер, який представив присутнім так званий "план рееміграції". У ньому йшлося про способи депортації та експатріації мільйонів мігрантів, зокрема осіб іммігрантського походження, які вже отримали громадянство Німеччини.

Як зазначає Correctiv, у відверто расистському виступі Зельнер навіть назвав якусь країну в Північній Африці, куди, на його думку, потрібно виселити понад два мільйони людей з Німеччини і всіх тих, хто допомагає мігрантам і біженцям.

Реакція учасників

В АдН після розголосу публікації заявили, що ця зустріч не була партійною подією і що партія "не буде змінювати позицію щодо міграційної політики (...) через особисту точку зору особи на зустрічі, яка не була подією АдН”.

Мартін Зельнер відреагував на публікацію дописом у Telegram і заявив, що розслідування журналістів "роздуває з мухи слона", тому що АдН і задовго перед цим відкрито говорила про "реміграцію". Він також заявив, що це не була "таємна зустріч", а просто приватна подія.

Що сказав Шольц

У четвер, 11 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц різко засудив плани ультраправих груп, і запевнив, що Німеччина не дозволить, щоб будь-кого, хто живе в країні, судили на основі того, чи має він іноземне коріння, чи ні.

"Ми захищаємо всіх – незалежно від походження, кольору шкіри або того, наскільки хтось незручний для фанатиків з асиміляційними фантазіями", – написав він у Twitter (X)..

Очільник німецького уряду підкреслив, що кожен, хто виступає проти вільного демократичного устрою Німеччини, повинен мати справу з німецькою внутрішньою розвідкою та судовою системою.

"Уроки історії – це не просто слова. Демократи повинні стояти разом", – наголосив Шольц.

Нагадаємо, у ФРН може з'явитися нова права партія, яка стане конкурентом для "Альтернативи для Німеччини".

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