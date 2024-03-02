Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля територіальних вод Латвії – фото

Це перший випадок, коли німецькі винищувачі виконували таку місію.
Німецькі винищувачі Eurofighter у п'ятницю, 1 березня вилетіли з військової бази "Ліелварде" у Латвії на перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод країни.
Про це у Facebook повідомили Військово-повітряні сили Латвії.
"Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter з "Ліелварде" вирушили на таку місію", - йдеться у повідомленні ВПС Латвії.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс прокоментував подію і наголосив, що патрулювання повітряного простору НАТО повністю функціонує і члени Альянсу здатні негайно реагувати.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі безпілотник врізався у багатоповерхівку (відео, фото).
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