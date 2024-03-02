Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля територіальних вод Латвії – фото

Це перший випадок, коли німецькі винищувачі виконували таку місію.

Німецькі винищувачі Eurofighter у п'ятницю, 1 березня вилетіли з військової бази "Ліелварде" у Латвії на перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод країни.

Про це у Facebook повідомили Військово-повітряні сили Латвії.

"Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter з "Ліелварде" вирушили на таку місію", - йдеться у повідомленні ВПС Латвії.

Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії Фото/Facebook: ВПС Латвії

Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії Фото/Facebook: ВПС Латвії

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс прокоментував подію і наголосив, що патрулювання повітряного простору НАТО повністю функціонує і члени Альянсу здатні негайно реагувати.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі безпілотник врізався у багатоповерхівку (відео, фото).

Читайте також: