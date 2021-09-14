Німецьких корів привчили користуватися туалетом: це повинно зменшити викиди парникових газів

Аміак із сечі корів перетворюється в парниковий газ (оксид азоту), коли змішується із ґрунтом.

У науково-дослідному інституті біології сільськогосподарських тварин у Німеччині завершився експеримент, під час якого 16 корів навчали користуватися спеціальним туалетом MooLoo.

Як повідомили науковці в коментарі виданню RNZ, тварини успішно пройшли навчання, яке відбувалося методом “батога і пряника”. За кожне справляння природньої потреби у відведеному місці корови отримували підсолоджену воду, а тих, хто мочився за межами MooLoo, обприскували водою протягом трьох секунд.

За словами науковців, близько 10% всіх викидів парникових газів походять від життєдіяльності великої рогатої худоби. Однак, аміак із сечі корів перетворюється в парниковий газ (оксид азоту), коли змішується із ґрунтом. Для того, щоб не допустити цього, були сконструйовані спеціальні туалети для корів.

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Дослідники стверджують, що коли вдасться збирати 80% сечі великої рогатої худоби у таких туалетах, як MooLoo, викиди аміаку буде скорочено на 56%. Щоправда, такий метод можна використати для худоби, яка утримується в стійлах, а от привчити корів відвідувати туалет під час перебування на пасовищі буде значно важче.

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