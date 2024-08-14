Німецьких військових закликали в жодному разі не вживати питну воду — Spiegel повідомив причину

Сьогодні, 14 серпня, казарми Бундесверу поблизу міста Кельн (Німеччина) зачинили через ймовірне забруднення питної води.

Про це йдеться у повідомленні Spiegel.

Там зазначають, що у внутрішній мережі військових і цивільних закликали в жодному разі не вживати питну воду. Військовим взагалі заборонили заходити на територію казарм.

За інформацією видання, в казармах у Кельн-Вані розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні офіси Бундесверу. Також там базуються авіаційні сили Міноборони. Всього на дислокації задіяно 4300 військовослужбовців і 1200 цивільних.

У Бундесвері закликали персонал, який все ще живе в казармах, повідомляти про підозрілих осіб, які дотепер не перебували там, але "наразі є в полі зору" та відрізняються "незвичайною поведінкою".

Раніше підозрілу особу бачили біля огорожі навколо казарми, яка втекла після виявлення. Також зазначається, що казарми залишатимуться закритими на вхід та вихід до подальшого розпорядження.

Нагадаємо, у квітні в Німеччині судили офіцера Бундесверу за шпигунство на користь РФ. В Дюссельдорфі Вищий земельний суд 29 квітня розглядав справу щодо ексофіцера Збройних сил Німеччини Томаса Х за звинуваченням у шпигунстві на користь країни-агресорки.

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