Німецький фрегат ледь не збив безпілотник США над Червоним морем: деталі інциденту

Випущені по безпілотнику дві ракети не влучили в ціль і впали в море через "технічний дефект".

Німецький військово-морський фрегат "Гессен", відправлений для захисту комерційних суден у Червоному морі, випадково ледь не збив американський безпілотник.

Про це повідомляє DW.

Міністерство оборони Німеччини підтвердило інцидент з безпілотником за участю країни-союзника, однак не назвало країну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що фрегат "Гессен", який прибув до регіону на вихідних у межах місії ЄС для захисту міжнародного судноплавства від атак єменських хуситів, відкрив вогонь після того, як спроби ідентифікувати невідомий безпілотник "були безуспішними".

"Ця справа була вирішена, коли виявилося, що це не був ворожий дрон, що стало зрозуміло лише заднім числом", – повідомив речник німецького Міноборони Майкл Стемпфл.

Випущені по безпілотнику дві ракети не влучили в ціль і впали в море через "технічний дефект", повідомляє Der Spiegel. У цьому виданні також вказали що це був американський розвідувальний безпілотник Reaper.

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У Spiegel припустили, що дрон міг перебувати в цьому районі "в межах американської антитерористичної місії", не пов’язаної з місією в Червоному морі. За інформацією видання, військові чиновники вважають, що інцидент із дружнім вогнем показав, що слід покращити координацію між залученими союзниками у різних місіях у регіоні навколо Ємену.

Як повідомляє щоденна газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, "загальновідомо, що в регіоні використовуються американські бойові безпілотники, які не мають нічого спільного з операцією в Червоному морі".

Зазначається, що "Гессен", екіпаж якого складається з 240 німецьких солдатів і моряків, мав більше успіху 28 лютого коли успішно збив два безпілотники хуситів протягом 15 хвилин.

До слова, напередодні США, Велика Британія та їхні союзники завдали нових ударів по об’єктах хуситів у Ємені, серед яких підземні склади зброї, ракетні бази, комплекси БпЛА, системи ППО, радари і гелікоптер.

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