Німецький концерн Rheinmetall співпрацював із Росією після початку війни - Bild

Йдеться про компанію MS Motorservice, яка є дочірнім підрозділом Rheinmetall.

Найбільший оборонний концерн Німеччини Rheinmetall співпрацював із Росією після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує видання Bild.

Йдеться про компанію MS Motorservice, дочірнє підприємство найбільшого в Німеччині оборонного концерну Rheinmetall.

До війни вона продавала до Росії запчастини для двигунів. Це могли бути поршні, масляні та водяні насоси, клапани рециркуляції газів, що відпрацювали. Одразу після початку війни в Україні Rheinmetall оголосив про припинення бізнесу з Росією.

Однак як визнали сьогодні в концерні, MS Motorservice продовжувала постачати продукцію до червня 2022 року, зокрема оптовим покупцям.

У Rheinmetall кажуть, що це були угоди за раніше укладеними контрактами, постачання яких затяглися до червня. Таким чином, компанія прагнула уникнути штрафів, передбачених за договорами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький концерн "Rheinmetall" планує розпочати в Україні виробництво бронетранспортерів "Fuchs" на підприємстві, яке він спільно побудує з "Укроборонпромом".

Крім того, ми раніше інформували, що в ГУР надали перелік держав, які допомагають Росії вести війну проти України.

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