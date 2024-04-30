Німецький офіцер пояснив, чому шпигував на користь РФ: суддя мотив не зрозумів

Німецький офіцер бундесверу, якого судять за підозрою у шпигунстві на користь Росії, заявив, що його дії були скеровані страхом ядерної війни.

Про це пише BILD.

За даними слідства, з травня 2023 року офіцер, якого ЗМІ називають Томас Х., мав кілька контактів з посольством Російської Федерації у Берліні та консульством у Бонні. Він за власною ініціативою запропонував співпрацю російським спецслужбам та передав секретну інформацію, до якої мав доступ через свої службові обов'язки у відділі закупівель бундесверу.

Обвинувачений у суді не заперечував контактів з дипломатичною службою РФ. Він заявив, що "боявся ядерної ескалації війни в Україні" та вважав, що Росія нібито може завдати ядерного удару по території Німеччини. Тому він хотів захистити свою сім'ю і вчасно отримати інформацію про уявну атаку, для чого йому довелося вийти на контакт з російськими представниками.

Суддя, що головує на процесі, назвав мотиви Томаса Х. "дуже важкими для розуміння".

Нагадаємо, підозрюваний у шпигунстві офіцер, відомий своєю прихильністю до правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", заперечує отримання грошей за передавання інформації.

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