Німецький розвідник продавав секрети Москві: подробиці шпигунського скандалу

У Німеччині триває судовий процес у справі колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND), якому російська спецслужба заплатила щонайменше 450 000 євро в обмін на інформацію про зброю, якою Захід озброював Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Прокуратура звинуватила колишнього розвідника Карстена Лінке та його спільника, німецького торговця діамантами російського походження на ім’я Артур Еллер, у державній зраді, яка полягала у продажу секретної інформації ФСБ Росії.

Також читайте У Німеччини судять ексрозвідника, який працював на Росію

Звертаючись до двох обвинувачених, головний прокурор сказав, що Лінке погодився допомогти багатому російському бізнесменові, знайомому Еллера, отримати дозвіл на проживання в Німеччині, а також погодився надати інформацію для ФСБ. За його словами, бізнесмен, названий лише паном Мізаєвим, запропонував “зробити щось добре для обох своїх країн”.

Обвинувачення також стверджує, що Еллер зробив на смартфон фотографії секретних документів, які роздрукував Лінке, а потім передавав фото співробітникам ФСБ під час поїздок до Москви.

Згодом ФСБ видала їм три спеціалізовані телефони для шпигунства. За словами прокурорів, Еллер також отримав сотні тисяч євро готівкою для оплати його послуг і послуг Лінке.

Обидва підсудні звинувачення відкидають.

Адвокат Лінке стверджував, що його підзахисному не показали конфіденційні докази проти нього, і назвав процес "показовим судилищем".

Велика частина справи, яка зачіпає серйозні питання щодо стійкості системи безпеки Німеччини, була засекречена, тож репортери були змушені залишати зал судових засідань.

Суд триватиме до літа 2024 року. Державна зрада в Німеччині карається аж до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, підозрюваного в державній зраді німецького розвідника затримали 21 грудня 2022 року, після чого у його квартирі та на робочому місці провели обшуки. Пізніше був виданий ордер на його арешт.

Читайте також: