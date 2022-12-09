Німецький суд заарештував організаторів спроби державного перевороту, серед них - громадянка Росії

Подробиць про роль росіянки у діяльності екстремістського руху "Громадяни Рейху" наразі не повідомляють.

У п’ятницю, 9 грудня, слідчий суддя Федерального суду Німеччини видав ордери на утримування під арештом 23 затриманих в рамках спеціальної антитерористичної операції заколотників, які планували насильницьке захоплення влади.

Про це повідомили у генеральній прокуратурі ФРН.

У переліку заарештованих, окрім громадян Німеччини, виявилася також громадянка Росії Віталія Б. Яку роль вона відігравала у діяльності організації Reichsbürger" (“Громадяни Рейху”), не уточнюють.

Відомо, що радикальний рух “Громадяни Рейху” заперечує легітимність Федеративної Республіки та закликає до повалення федеральних установ. Агентство Reuters писало, що члени цього руху намагалися отримати контакти в Росії. У Кремлі заперечують свою причетність до путчистів.

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У генеральній прокуратурі Німеччини додали, що під час антитерористичної операції було затримано ще двох громадян у сусідніх країнах — Італії та Австрії. Наразі вирішується питання про їх екстрадицію.

Усіх арештованих звинувачують у членстві в терористичній організації, яка хотіла силою зброї повалити чинну політичну систему та встановити новий уряд, відновивши монархію. На трон заколотники планували посадити 71-річного принца Генріха XIII, який стверджує, що належить до аристократичного роду Ройсів.

Серед обвинувачених колишні військовослужбовці Бундесверу, поліцейські, лікарі, суддя та колишній депутат Бундестагу.

Згідно з оприлюдненою інформацією, заарештовані були доставлені до слідчого судді Федерального суду в Карлсруе в середу та четвер.

Нагадаємо, заколотники із організації "Громадяни Рейху" планували ліквідувати канцлера Шольца, а також вбити або депортувати ще 17 високопоставлених німецьких політиків, переважно законодавців.

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